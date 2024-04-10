В Ноябрьске арестовали гаишника-коррупционера

В Ноябрьске (ЯНАО) силовики задержали инспектора ГИБДД, который выдавал за взятки водительские права, а также брал мелкие суммы за другие услуги. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«В Ноябрьске инспектор ГИБДД, пользуясь своим служебным положением, в декабре 2021 года получил через посредника взятку в сумме 150 тысяч рублей, за незаконную выдачу взяткодательнице водительского удостоверения на право управления транспортными средствами без фактической сдачи экзамена. Следствием установлено, что он неоднократно получал мелкие взятки в суммах по 2 тысячи рублей за постановку на регистрационный учет автомобилей в нарушение установленного порядка», — сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ на официальном сайте.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности сотрудника ГИБДД. Сам он заключен под стражу по решению городского суда.
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В Ноябрьске (ЯНАО) силовики задержали инспектора ГИБДД, который выдавал за взятки водительские права, а также брал мелкие суммы за другие услуги. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В Ноябрьске инспектор ГИБДД, пользуясь своим служебным положением, в декабре 2021 года получил через посредника взятку в сумме 150 тысяч рублей, за незаконную выдачу взяткодательнице водительского удостоверения на право управления транспортными средствами без фактической сдачи экзамена. Следствием установлено, что он неоднократно получал мелкие взятки в суммах по 2 тысячи рублей за постановку на регистрационный учет автомобилей в нарушение установленного порядка», — сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ на официальном сайте. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности сотрудника ГИБДД. Сам он заключен под стражу по решению городского суда.