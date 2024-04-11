Стало известно, что Россия уничтожила на Украине массированным ударом

ВС РФ ударили по украинским заводам
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Харькову. Под него попало несколько важнейших заводов. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Харькову, цели — ТЭЦ-3, завод „Турбоатом“, завод „Малышева“ и ЖБИ», — рассказал Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее харьковский глава областной военной администрации Олег Синегубов писал про 10 ударов по критической инфраструктуре Харькова. Он отмечал, что жертв нет.
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