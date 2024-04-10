10 апреля 2024

Под Златоустом в леса пришли туманы и метели. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Узян – озеро Якты-Куль. Башкортостан, снег, зима, лес, облака, вид сверху
Суровые условия наблюдаются на вершинах в горах Фото:

В нацпарк «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) пришли туманы и метели. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, высоко в горах на погоду влияет холодный климат тундры.

«Снег, туман, ветер и знаменитая изморозь Дальнего Таганая — и не скажешь даже, что в городе давно нет сугробов, а на календаре 9 апреля. В тундре весна наступает на две с лишним недели позже, чем внизу, у подножия», — пояснили в нацпарке.

Видео с туманами инспекторы учреждения сделали в приюте на бывшей метеостанции. Точка расположена на высоте 1146 метров над уровнем моря.

В пресс-службе нацпарка пояснили, что обзор в настоящее время на приюте минимальный. Такую же погоду в этой местности можно часто наблюдать и летом. Перемена может наступить за один — два часа. Поэтому ориентироваться на погодные условия города специалисты собирающимся на Таганай не рекомендуют.

Для апреля снежная погода на Таганае вполне нормальна
Для апреля снежная погода на Таганае вполне нормальна
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В нацпарк «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) пришли туманы и метели. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, высоко в горах на погоду влияет холодный климат тундры. «Снег, туман, ветер и знаменитая изморозь Дальнего Таганая — и не скажешь даже, что в городе давно нет сугробов, а на календаре 9 апреля. В тундре весна наступает на две с лишним недели позже, чем внизу, у подножия», — пояснили в нацпарке. Видео с туманами инспекторы учреждения сделали в приюте на бывшей метеостанции. Точка расположена на высоте 1146 метров над уровнем моря. В пресс-службе нацпарка пояснили, что обзор в настоящее время на приюте минимальный. Такую же погоду в этой местности можно часто наблюдать и летом. Перемена может наступить за один — два часа. Поэтому ориентироваться на погодные условия города специалисты собирающимся на Таганай не рекомендуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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