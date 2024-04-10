В нацпарк «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) пришли туманы и метели. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, высоко в горах на погоду влияет холодный климат тундры.
«Снег, туман, ветер и знаменитая изморозь Дальнего Таганая — и не скажешь даже, что в городе давно нет сугробов, а на календаре 9 апреля. В тундре весна наступает на две с лишним недели позже, чем внизу, у подножия», — пояснили в нацпарке.
Видео с туманами инспекторы учреждения сделали в приюте на бывшей метеостанции. Точка расположена на высоте 1146 метров над уровнем моря.
В пресс-службе нацпарка пояснили, что обзор в настоящее время на приюте минимальный. Такую же погоду в этой местности можно часто наблюдать и летом. Перемена может наступить за один — два часа. Поэтому ориентироваться на погодные условия города специалисты собирающимся на Таганай не рекомендуют.
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