День космонавтики: как отметить праздник

В России 12 апреля празднуется День космонавтики

11 апреля 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

В России 12 апреля будут праздновать День космонавтики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU День космонавтики в России отмечают 12 апреля. Чтобы отметить этот праздник можно посетить планетарий, посмотреть документальные фильмы и попробовать себя в роли пилота на авиасимуляторе. URA.RU собрало список идей, как можно провести этот день. Изучение звездного неба Самый простой способ — посетить ближайший планетарий или сходить на экскурсию. В День космонавтики будут интересные мероприятия. Другим вариантом может быть изучение онлайн-карты звездного неба, она позволит понаблюдать за звездным небом не выходя из дома. Еще один способ — взять атлас, бинокль и отправиться за город, чтобы насладиться ночным небом. Полет в аэротрубе Аттракцион погружает в атмосферу невесомости, что позволяет почувствовать себя на месте космонавта. Несколько вентиляторов создают мощный поток воздуха из-за чего и создается такой эффект. Полет в аэротрубе безопасен и не требует специальной подготовки. Просмотр документального фильма Можно выбрать один фильм или целый сериал на интересующую тему. Отличный способ провести время с пользой и узнать больше о космосе. Документальные фильмы расскажут об истории космонавтики, помогут понять, как устроена вселенная и как живут космонавты Полет на авиасимуляторе Авиасимулятор поможет погрузиться в тонкости пилотирования. Он не заменит космический корабль, но управление точной копией самолета оставит незабываемые впечатления. Полет станет отличной возможностью воплотить детскую мечту стать космонавтом. Советский космонавт Юрий Гагарин отправился на корабле «Восток-1» в космическое путешествие, совершив оборот вокруг Земли 12 апреля 1961 года. Этот исторический момент оказал значительное влияние на освоение космоса. Через год Президиум Верховного Совета СССР официально объявил 12 апреля Днем космонавтики. В Российской Федерации День космонавтики стал официальным днем памяти в 1995 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

День космонавтики в России отмечают 12 апреля. Чтобы отметить этот праздник можно посетить планетарий, посмотреть документальные фильмы и попробовать себя в роли пилота на авиасимуляторе. URA.RU собрало список идей, как можно провести этот день. Самый простой способ — посетить ближайший планетарий или сходить на экскурсию. В День космонавтики будут интересные мероприятия. Другим вариантом может быть изучение онлайн-карты звездного неба, она позволит понаблюдать за звездным небом не выходя из дома. Еще один способ — взять атлас, бинокль и отправиться за город, чтобы насладиться ночным небом. Аттракцион погружает в атмосферу невесомости, что позволяет почувствовать себя на месте космонавта. Несколько вентиляторов создают мощный поток воздуха из-за чего и создается такой эффект. Полет в аэротрубе безопасен и не требует специальной подготовки. Можно выбрать один фильм или целый сериал на интересующую тему. Отличный способ провести время с пользой и узнать больше о космосе. Документальные фильмы расскажут об истории космонавтики, помогут понять, как устроена вселенная и как живут космонавты Авиасимулятор поможет погрузиться в тонкости пилотирования. Он не заменит космический корабль, но управление точной копией самолета оставит незабываемые впечатления. Полет станет отличной возможностью воплотить детскую мечту стать космонавтом. Советский космонавт Юрий Гагарин отправился на корабле «Восток-1» в космическое путешествие, совершив оборот вокруг Земли 12 апреля 1961 года. Этот исторический момент оказал значительное влияние на освоение космоса. Через год Президиум Верховного Совета СССР официально объявил 12 апреля Днем космонавтики. В Российской Федерации День космонавтики стал официальным днем памяти в 1995 году.