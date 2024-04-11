Политика Лукашенко прибыл в Россию вместе космонавтом. Фото Лукашенко вместе космонавтом Василевской прибыл в РФ с рабочим визитом 11 апреля 2024 в 20:17 Размер текста - 17 + Путин (слева) и Лукашенко (справа) проведут переговоры 11 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Беларуссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию вместе с космонавтом Мариной Василевской. Об этом сообщают местные СМИ. «Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. На президентском борту в Москву прибыла и первый космонавт в истории суверенной Беларуси Марина Василевская, которой присвоено звание Героя Беларуси», — передает издание «Белта». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с Лукашенко 11 апреля. Однако по итогам разговора не планируется официальная конференция. telegram-канал «Пул Первого» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент Беларуссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию вместе с космонавтом Мариной Василевской. Об этом сообщают местные СМИ. «Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. На президентском борту в Москву прибыла и первый космонавт в истории суверенной Беларуси Марина Василевская, которой присвоено звание Героя Беларуси», — передает издание «Белта». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с Лукашенко 11 апреля. Однако по итогам разговора не планируется официальная конференция. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям