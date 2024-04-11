Лукашенко прибыл в Россию вместе космонавтом. Фото

Лукашенко вместе космонавтом Василевской прибыл в РФ с рабочим визитом
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, лукашенко александр
Путин (слева) и Лукашенко (справа) проведут переговоры 11 апреля Фото:

Президент Беларуссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию вместе с космонавтом Мариной Василевской. Об этом сообщают местные СМИ.

«Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. На президентском борту в Москву прибыла и первый космонавт в истории суверенной Беларуси Марина Василевская, которой присвоено звание Героя Беларуси», — передает издание «Белта».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с Лукашенко 11 апреля. Однако по итогам разговора не планируется официальная конференция.

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Президент Беларуссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию вместе с космонавтом Мариной Василевской. Об этом сообщают местные СМИ. «Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. На президентском борту в Москву прибыла и первый космонавт в истории суверенной Беларуси Марина Василевская, которой присвоено звание Героя Беларуси», — передает издание «Белта». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с Лукашенко 11 апреля. Однако по итогам разговора не планируется официальная конференция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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