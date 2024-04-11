Президент Беларуссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию вместе с космонавтом Мариной Василевской. Об этом сообщают местные СМИ.
«Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. На президентском борту в Москву прибыла и первый космонавт в истории суверенной Беларуси Марина Василевская, которой присвоено звание Героя Беларуси», — передает издание «Белта».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с Лукашенко 11 апреля. Однако по итогам разговора не планируется официальная конференция.
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