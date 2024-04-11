В Свердловской области ребенка насмерть придавило блоком на площадке недостроя

11 апреля 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Дети любили играть на стройке (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 11 апреля в Ирбите (Свердловская область) 11-летний ребенок получил смертельные травмы, в ходе игры его придавило бетонным блоком. В СК возбудили уголовное дело, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области. «По данному факту территориальным следственным отделом СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Предварительно установлено, что несколько детей играли, бегая по бетонным блокам, сваленным в кучу. Один из мальчиков упал и его, по имеющимся сведениям, придавило одним из блоков. Он получил травмы, не совместимые с жизнью», — сказано в пресс-релизе. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил: «По поступившей информации, трагедия произошла на месте так называемого «недостроя» — объекта, который ранее не был завершен строительством, а недавно его решено было разобрать. Стройматериалы, возникшие после разбора, были оставлены в одном месте с намерением в дальнейшем распорядиться ими по назначению»».



На месте происшествия был проведен осмотр и опрошены свидетели. Для определения точной причины смерти погибшего назначена медицинская экспертиза.



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11 апреля в Ирбите (Свердловская область) 11-летний ребенок получил смертельные травмы, в ходе игры его придавило бетонным блоком. В СК возбудили уголовное дело, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области. «По данному факту территориальным следственным отделом СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Предварительно установлено, что несколько детей играли, бегая по бетонным блокам, сваленным в кучу. Один из мальчиков упал и его, по имеющимся сведениям, придавило одним из блоков. Он получил травмы, не совместимые с жизнью», — сказано в пресс-релизе. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил: «По поступившей информации, трагедия произошла на месте так называемого «недостроя» — объекта, который ранее не был завершен строительством, а недавно его решено было разобрать. Стройматериалы, возникшие после разбора, были оставлены в одном месте с намерением в дальнейшем распорядиться ими по назначению»». На месте происшествия был проведен осмотр и опрошены свидетели. Для определения точной причины смерти погибшего назначена медицинская экспертиза.