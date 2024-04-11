Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики. Видео

12 апреля 2024 в 02:31 Размер текста - 17 +

63 года назад первый человек отправился в космос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 12 апреля отмечается всемирный День космонавтики, в этот день 63 года назад Юрий Гагарин полетел в космос и стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, находящиеся на МКС, поздравили землян с праздником. Видео-открытку опубликовал Роскосмос. «Дорогие друзья, сердечно поздравляем вас с Днем космонавтики. В этом году мы отмечаем 90-летие Юрия Алексеевича Гагарина, открывшего космическую эру человечества. Имя первого космонавта планеты навсегда вписано в мировую историю, и мы горды тем, что развивая отечественную космонавтику, мы продолжаем дело, начатое нашими предшественниками», — сказали космонавты в видео опубликованном в telegram-канале ведомства. Космонавты отметили, что гордятся тем, что продолжают дело своих предшественников и развивают отечественную космонавтику. Сегодня они трудятся на МКС, делятся снимками нашей планеты и рассказывают о работе в «космическом доме». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

12 апреля отмечается всемирный День космонавтики, в этот день 63 года назад Юрий Гагарин полетел в космос и стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, находящиеся на МКС, поздравили землян с праздником. Видео-открытку опубликовал Роскосмос. «Дорогие друзья, сердечно поздравляем вас с Днем космонавтики. В этом году мы отмечаем 90-летие Юрия Алексеевича Гагарина, открывшего космическую эру человечества. Имя первого космонавта планеты навсегда вписано в мировую историю, и мы горды тем, что развивая отечественную космонавтику, мы продолжаем дело, начатое нашими предшественниками», — сказали космонавты в видео опубликованном в telegram-канале ведомства. Космонавты отметили, что гордятся тем, что продолжают дело своих предшественников и развивают отечественную космонавтику. Сегодня они трудятся на МКС, делятся снимками нашей планеты и рассказывают о работе в «космическом доме».