12 апреля отмечается всемирный День космонавтики, в этот день 63 года назад Юрий Гагарин полетел в космос и стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, находящиеся на МКС, поздравили землян с праздником. Видео-открытку опубликовал Роскосмос.
«Дорогие друзья, сердечно поздравляем вас с Днем космонавтики. В этом году мы отмечаем 90-летие Юрия Алексеевича Гагарина, открывшего космическую эру человечества. Имя первого космонавта планеты навсегда вписано в мировую историю, и мы горды тем, что развивая отечественную космонавтику, мы продолжаем дело, начатое нашими предшественниками», — сказали космонавты в видео опубликованном в telegram-канале ведомства.
Космонавты отметили, что гордятся тем, что продолжают дело своих предшественников и развивают отечественную космонавтику. Сегодня они трудятся на МКС, делятся снимками нашей планеты и рассказывают о работе в «космическом доме».
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