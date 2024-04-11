11 апреля 2024

Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча космонавтов с екатеринбургскими студентами в ДИВСе. Екатеринбург, центр подготовки космонавтов
63 года назад первый человек отправился в космос Фото:

12 апреля отмечается всемирный День космонавтики, в этот день 63 года назад Юрий Гагарин полетел в космос и стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, находящиеся на МКС, поздравили землян с праздником. Видео-открытку опубликовал Роскосмос.

«Дорогие друзья, сердечно поздравляем вас с Днем космонавтики. В этом году мы отмечаем 90-летие Юрия Алексеевича Гагарина, открывшего космическую эру человечества. Имя первого космонавта планеты навсегда вписано в мировую историю, и мы горды тем, что развивая отечественную космонавтику, мы продолжаем дело, начатое нашими предшественниками», — сказали космонавты в видео опубликованном в telegram-канале ведомства.

Космонавты отметили, что гордятся тем, что продолжают дело своих предшественников и развивают отечественную космонавтику. Сегодня они трудятся на МКС, делятся снимками нашей планеты и рассказывают о работе в «космическом доме».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
12 апреля отмечается всемирный День космонавтики, в этот день 63 года назад Юрий Гагарин полетел в космос и стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, находящиеся на МКС, поздравили землян с праздником. Видео-открытку опубликовал Роскосмос. «Дорогие друзья, сердечно поздравляем вас с Днем космонавтики. В этом году мы отмечаем 90-летие Юрия Алексеевича Гагарина, открывшего космическую эру человечества. Имя первого космонавта планеты навсегда вписано в мировую историю, и мы горды тем, что развивая отечественную космонавтику, мы продолжаем дело, начатое нашими предшественниками», — сказали космонавты в видео опубликованном в telegram-канале ведомства. Космонавты отметили, что гордятся тем, что продолжают дело своих предшественников и развивают отечественную космонавтику. Сегодня они трудятся на МКС, делятся снимками нашей планеты и рассказывают о работе в «космическом доме».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...