В Тюмень с концертом приедет Soprano Турецкого

В Тюмени 11 октября в 19:00 выступит Soprano Турецкого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени 11 октября выступит известная арт-группа Soprano Турецкого, которая состоит из женских голосов. Информация указана на сайте «Яндекс Афиша».

«Со сцены прозвучат лучшие композиции из репертуара коллектива. По просьбам зрителей в программу „На бис!“ войдут всем полюбившиеся композиции: хиты Soprano Турецкого, премьеры и новинки, ослепительные образы, живое общение и невероятная позитивная энергия», — указано в афише. Выступление состоится 11 октября 19:00.

Soprano Турецкого — российская вокальная женская группа, образованная Михаилом Турецким в 2009 году. Вокальный коллектив, в котором представлено все многообразие певческих голосов: от колоратурного сопрано, до низкого меццо.