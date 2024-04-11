11 апреля 2024

В Тюмень с концертом приедет Soprano Турецкого

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Ледовое шоу Ильи Авербуха «Кармен» с участием Евгении Медведевой. Екатеринбург, концерт
В Тюмени 11 октября в 19:00 выступит Soprano Турецкого Фото:

В Тюмени 11 октября выступит известная арт-группа Soprano Турецкого, которая состоит из женских голосов. Информация указана на сайте «Яндекс Афиша».

«Со сцены прозвучат лучшие композиции из репертуара коллектива. По просьбам зрителей в программу „На бис!“ войдут всем полюбившиеся композиции: хиты Soprano Турецкого, премьеры и новинки, ослепительные образы, живое общение и невероятная позитивная энергия», — указано в афише. Выступление состоится 11 октября 19:00.

Soprano Турецкого — российская вокальная женская группа, образованная Михаилом Турецким в 2009 году. Вокальный коллектив, в котором представлено все многообразие певческих голосов: от колоратурного сопрано, до низкого меццо.

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В Тюмени 11 октября выступит известная арт-группа Soprano Турецкого, которая состоит из женских голосов. Информация указана на сайте «Яндекс Афиша». «Со сцены прозвучат лучшие композиции из репертуара коллектива. По просьбам зрителей в программу „На бис!“ войдут всем полюбившиеся композиции: хиты Soprano Турецкого, премьеры и новинки, ослепительные образы, живое общение и невероятная позитивная энергия», — указано в афише. Выступление состоится 11 октября 19:00. Soprano Турецкого — российская вокальная женская группа, образованная Михаилом Турецким в 2009 году. Вокальный коллектив, в котором представлено все многообразие певческих голосов: от колоратурного сопрано, до низкого меццо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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