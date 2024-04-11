В Тюмень с концертом приедет Soprano Турецкого

В Тюмени 11 октября выступит известная арт-группа Soprano Турецкого, которая состоит из женских голосов. Информация указана на сайте «Яндекс Афиша».
«Со сцены прозвучат лучшие композиции из репертуара коллектива. По просьбам зрителей в программу „На бис!“ войдут всем полюбившиеся композиции: хиты Soprano Турецкого, премьеры и новинки, ослепительные образы, живое общение и невероятная позитивная энергия», — указано в афише. Выступление состоится 11 октября 19:00.
Soprano Турецкого — российская вокальная женская группа, образованная Михаилом Турецким в 2009 году. Вокальный коллектив, в котором представлено все многообразие певческих голосов: от колоратурного сопрано, до низкого меццо.
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В Тюмени 11 октября выступит известная арт-группа Soprano Турецкого, которая состоит из женских голосов. Информация указана на сайте «Яндекс Афиша». «Со сцены прозвучат лучшие композиции из репертуара коллектива. По просьбам зрителей в программу „На бис!“ войдут всем полюбившиеся композиции: хиты Soprano Турецкого, премьеры и новинки, ослепительные образы, живое общение и невероятная позитивная энергия», — указано в афише. Выступление состоится 11 октября 19:00. Soprano Турецкого — российская вокальная женская группа, образованная Михаилом Турецким в 2009 году. Вокальный коллектив, в котором представлено все многообразие певческих голосов: от колоратурного сопрано, до низкого меццо.