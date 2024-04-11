Тюменец утопил машину на рыбалке. Фото

12 апреля 2024 в 07:05 Размер текста - 17 +

Машина попала в яму с водой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На озере Большое Соловое (Тюменская область) один из рыбаков утопил свою Niva. Об этом рассказал тюменец, который приехал на рыбалку и стал очевидцем. Он также уточнил, что многие в этом месте не могли самостоятельно выехать на своих машинах. «Съездил на рыбалку в Армизонский район на озеро Большое Соловое в ночь с 7 на 8 апреля. Выезд на берег озера к вечеру после утреннего заморозка в минус семь весь оттаял и раскис. Некоторые рыбаки, заехав самонадеянно с утра на самый берег на легковых машинах, не могли самостоятельно выехать на твердую дорогу. Сложность парковки на этом месте — раскисшая земля и большие ямы, которые заполнены водой. Апофеозом ситуации стала Niva, которая нырнула в такую яму с водой, залив и моторный отсек и часть салона. В итоге после вызволения машины трактором „Беларусь“ Niva встала с неработающим двигателем. Потащили ее этим же трактором в село», — рассказал рыбак в группе «Рыбалка в Тюменской области» во «ВКонтакте». По словам рыбака, после этой истории он приступил ловить рыбу. Сначала совсем не клевало пару часов, а потом началась ловля с редкими поклевками. За час он вытаскивал по три или четыре штуки. Караси попадались в диапазоне от 100 до 350 граммов. Самый крупный взвесил 540 граммов. Итого поймал 23 карася общим весом 5,1 килограмма. Фото: группа «РЫБАЛКА в Тюменской области» во «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На озере Большое Соловое (Тюменская область) один из рыбаков утопил свою Niva. Об этом рассказал тюменец, который приехал на рыбалку и стал очевидцем. Он также уточнил, что многие в этом месте не могли самостоятельно выехать на своих машинах. «Съездил на рыбалку в Армизонский район на озеро Большое Соловое в ночь с 7 на 8 апреля. Выезд на берег озера к вечеру после утреннего заморозка в минус семь весь оттаял и раскис. Некоторые рыбаки, заехав самонадеянно с утра на самый берег на легковых машинах, не могли самостоятельно выехать на твердую дорогу. Сложность парковки на этом месте — раскисшая земля и большие ямы, которые заполнены водой. Апофеозом ситуации стала Niva, которая нырнула в такую яму с водой, залив и моторный отсек и часть салона. В итоге после вызволения машины трактором „Беларусь“ Niva встала с неработающим двигателем. Потащили ее этим же трактором в село», — рассказал рыбак в группе «Рыбалка в Тюменской области» во «ВКонтакте». По словам рыбака, после этой истории он приступил ловить рыбу. Сначала совсем не клевало пару часов, а потом началась ловля с редкими поклевками. За час он вытаскивал по три или четыре штуки. Караси попадались в диапазоне от 100 до 350 граммов. Самый крупный взвесил 540 граммов. Итого поймал 23 карася общим весом 5,1 килограмма.