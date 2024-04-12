Воевавший за ВСУ украинский комик получил ранение в голову

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Комик Виктор Розовый проходил службу в украинской армии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский комик Виктор Розовый, который проходит службу в рядах ВСУ, получил ранение головы в ходе выполнения одного из боевых заданий. Об этом рассказала его супруга Ольга.

«Виктор Розовый получил осколочное ранение головы», — передает слова Розовой «Страна.ua». Комик известен своим участием в украинской «Лиге смеха».

Ольга Розовая добавила, что состояние Виктора после операции стабильное, он находится в сознании. Ожидается начало процесса реабилитации, который потребует времени, заключила супруга комика.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский комик Виктор Розовый, который проходит службу в рядах ВСУ, получил ранение головы в ходе выполнения одного из боевых заданий. Об этом рассказала его супруга Ольга. «Виктор Розовый получил осколочное ранение головы», — передает слова Розовой «Страна.ua». Комик известен своим участием в украинской «Лиге смеха». Ольга Розовая добавила, что состояние Виктора после операции стабильное, он находится в сознании. Ожидается начало процесса реабилитации, который потребует времени, заключила супруга комика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...