Воевавший за ВСУ украинский комик получил ранение в голову

Комик Виктор Розовый проходил службу в украинской армии
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинский комик Виктор Розовый, который проходит службу в рядах ВСУ, получил ранение головы в ходе выполнения одного из боевых заданий. Об этом рассказала его супруга Ольга.
«Виктор Розовый получил осколочное ранение головы», — передает слова Розовой «Страна.ua». Комик известен своим участием в украинской «Лиге смеха».
Ольга Розовая добавила, что состояние Виктора после операции стабильное, он находится в сознании. Ожидается начало процесса реабилитации, который потребует времени, заключила супруга комика.
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