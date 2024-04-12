Воевавший за ВСУ украинский комик получил ранение в голову

Комик Виктор Розовый проходил службу в украинской армии Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинский комик Виктор Розовый, который проходит службу в рядах ВСУ, получил ранение головы в ходе выполнения одного из боевых заданий. Об этом рассказала его супруга Ольга.

«Виктор Розовый получил осколочное ранение головы», — передает слова Розовой «Страна.ua». Комик известен своим участием в украинской «Лиге смеха».

Ольга Розовая добавила, что состояние Виктора после операции стабильное, он находится в сознании. Ожидается начало процесса реабилитации, который потребует времени, заключила супруга комика.