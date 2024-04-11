Пермскому алкогольному супермаркету запретили продавать сигареты

12 апреля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Сигареты продавались в супермаркете «Лион» Фото: Илья Московец © URA.RU Роспотребнадзор по Пермскому краю через суд добился запрета на продажу сигарет в алкогольном супермаркете «Лион» в Чернушке. Причиной стало то, что ООО «Дионис-Трейд» расположило свой магазин с продажей табака слишком близко к Краевому политехническому колледжу и детскому саду. «Роспотребнадзор по Пермскому краю подал в суд на ООО „Дионис-Трейд“ из-за нарушения действующего законодательства. В магазине „Леон“ в продаже имелась табачная продукция. Установлено, что расстояние от входа в магазин „Лион“ до въезда на территорию ГБПОУ „Краевой политехнический колледж“ по прямой линии составляет 58,6 метров, а до детского сада — 69,7 метров. Роспотребнадзор требует, чтобы компания прекратила продажу табачной продукции на расстоянии менее чем 100 метров от территории учреждений», — сказано в картотеке Мотовилихинского районного суда Перми. Уточняется, что Роспотребнадзор обратился в суд после жалобы местных жителей. Они посчитали, что продажа сигарет вблизи колледжа и детского сада негативно отражается на нравственном развитии детей и создает антисоциальную пропаганду. Суд встал на сторону истца и обязал ООО «Дионис-Трейд» прекратить продажу табака рядом с учебными заведениями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роспотребнадзор по Пермскому краю через суд добился запрета на продажу сигарет в алкогольном супермаркете «Лион» в Чернушке. Причиной стало то, что ООО «Дионис-Трейд» расположило свой магазин с продажей табака слишком близко к Краевому политехническому колледжу и детскому саду. «Роспотребнадзор по Пермскому краю подал в суд на ООО „Дионис-Трейд“ из-за нарушения действующего законодательства. В магазине „Леон“ в продаже имелась табачная продукция. Установлено, что расстояние от входа в магазин „Лион“ до въезда на территорию ГБПОУ „Краевой политехнический колледж“ по прямой линии составляет 58,6 метров, а до детского сада — 69,7 метров. Роспотребнадзор требует, чтобы компания прекратила продажу табачной продукции на расстоянии менее чем 100 метров от территории учреждений», — сказано в картотеке Мотовилихинского районного суда Перми. Уточняется, что Роспотребнадзор обратился в суд после жалобы местных жителей. Они посчитали, что продажа сигарет вблизи колледжа и детского сада негативно отражается на нравственном развитии детей и создает антисоциальную пропаганду. Суд встал на сторону истца и обязал ООО «Дионис-Трейд» прекратить продажу табака рядом с учебными заведениями.