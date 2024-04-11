11 апреля 2024

В ХМАО вернули в суд дело африканки, которая танцевала тверк у Вечного огня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция «Вальс Победы» и акция «Живая цепь памяти». Сургут, вечный огонь
Девушка станцевала тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске в 2022 году Фото:

Суд ХМАО 17 апреля приступит к прениям по уголовному делу африканской студентки Тионге Зибы, которая танцевала тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе окружного суда.

«В суде ХМАО 17 апреля начинаются прения сторон», — прокомментировали журналисту агентства. Студентку из Африки обвиняют по части 4 статьи 354.1 УК РФ «осквернение символов воинской славы России».

Инцидент произошел в 2022 году. Девушка станцевала тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске, видеозапись с танцем разместила на своей странице в соцсети. Дело уже поступало в суд в декабре 2023 года, но, по информации в картотеке, было возвращено прокурору для «пересоставления обвинительного заключения, ввиду составления обвинительного заключения с нарушением требований УПК РФ».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд ХМАО 17 апреля приступит к прениям по уголовному делу африканской студентки Тионге Зибы, которая танцевала тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе окружного суда. «В суде ХМАО 17 апреля начинаются прения сторон», — прокомментировали журналисту агентства. Студентку из Африки обвиняют по части 4 статьи 354.1 УК РФ «осквернение символов воинской славы России». Инцидент произошел в 2022 году. Девушка станцевала тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске, видеозапись с танцем разместила на своей странице в соцсети. Дело уже поступало в суд в декабре 2023 года, но, по информации в картотеке, было возвращено прокурору для «пересоставления обвинительного заключения, ввиду составления обвинительного заключения с нарушением требований УПК РФ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...