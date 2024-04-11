В ХМАО вернули в суд дело африканки, которая танцевала тверк у Вечного огня

12 апреля 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Девушка станцевала тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске в 2022 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Суд ХМАО 17 апреля приступит к прениям по уголовному делу африканской студентки Тионге Зибы, которая танцевала тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе окружного суда. «В суде ХМАО 17 апреля начинаются прения сторон», — прокомментировали журналисту агентства. Студентку из Африки обвиняют по части 4 статьи 354.1 УК РФ «осквернение символов воинской славы России». Инцидент произошел в 2022 году. Девушка станцевала тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске, видеозапись с танцем разместила на своей странице в соцсети. Дело уже поступало в суд в декабре 2023 года, но, по информации в картотеке, было возвращено прокурору для «пересоставления обвинительного заключения, ввиду составления обвинительного заключения с нарушением требований УПК РФ». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд ХМАО 17 апреля приступит к прениям по уголовному делу африканской студентки Тионге Зибы, которая танцевала тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе окружного суда. «В суде ХМАО 17 апреля начинаются прения сторон», — прокомментировали журналисту агентства. Студентку из Африки обвиняют по части 4 статьи 354.1 УК РФ «осквернение символов воинской славы России». Инцидент произошел в 2022 году. Девушка станцевала тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске, видеозапись с танцем разместила на своей странице в соцсети. Дело уже поступало в суд в декабре 2023 года, но, по информации в картотеке, было возвращено прокурору для «пересоставления обвинительного заключения, ввиду составления обвинительного заключения с нарушением требований УПК РФ».