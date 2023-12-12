Суд рассмотрит дело студентки из Африки, станцевавшей тверк на Вечном огне в Ханты-Мансийске

В суде ХМАО начинается рассмотрение уголовного дела в отношении студентки Югорского государственного университета Тионге Зиба, уроженки Замбии, которая в 2022 году станцевала тверк возле Вечного огня в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU рассказала адвокат девушки Жанна Зеленкова.
«Начинается судебное заседание по [делу] Тионге», — рассказала Зеленкова. Дела таких категорий рассматривает непосредственно суд ХМАО, отметила защитник.
Девушка в 2022 стала фигуранткой уголовного дела по обвинению в «осквернении символа воинской славы России». Во время следствия Тионге раскаивалась, просила прощения за свои действия и сказала, что не знала, какое символическое значение имеет это место.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО возбудили дело из-за танца африканки на фоне Вечного огня. Видеозапись с танцем девушка разместила на своей странице в соцсети.
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