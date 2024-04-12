В мире США готовятся к военному конфликту с Ираном из-за Израиля США внесли изменения в расстановку своих сил на Ближнем Востоке 12 апреля 2024 в 19:46 Размер текста - 17 + Кирби заявил, что США проанализировали угрозы Ирана Фото: Official White House / Cameron Smith Соединенные Штаты Америки изменили дислокацию своих военных сил на Ближнем Востоке на фоне угрозы Ирана нанести ответный удар по Израилю. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Мы внесли изменения в расстановку сил. Разумеется, я не могу отрицать того факта, что мы проанализировали ситуацию и внесли определенные корректировки», — сказал Кирби в ходе брифинга, передает РИА Новости. Это заявление последовало после сообщений о возможной крупномасштабной атаке Ирана на Израиль в ответ на гибель семерых офицеров Корпуса стражей исламской революции. По информации CBS, Иран может использовать свыше 100 беспилотников и десятки ракет для атаки на израильские военные объекты, что ставит оборону Израиля перед серьезным испытанием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Соединенные Штаты Америки изменили дислокацию своих военных сил на Ближнем Востоке на фоне угрозы Ирана нанести ответный удар по Израилю. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Мы внесли изменения в расстановку сил. Разумеется, я не могу отрицать того факта, что мы проанализировали ситуацию и внесли определенные корректировки», — сказал Кирби в ходе брифинга, передает РИА Новости. Это заявление последовало после сообщений о возможной крупномасштабной атаке Ирана на Израиль в ответ на гибель семерых офицеров Корпуса стражей исламской революции. По информации CBS, Иран может использовать свыше 100 беспилотников и десятки ракет для атаки на израильские военные объекты, что ставит оборону Израиля перед серьезным испытанием. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям