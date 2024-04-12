США готовятся к военному конфликту с Ираном из-за Израиля

США внесли изменения в расстановку своих сил на Ближнем Востоке
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джон Кирби, Джон Кёрби,  stock
Кирби заявил, что США проанализировали угрозы Ирана Фото:

Соединенные Штаты Америки изменили дислокацию своих военных сил на Ближнем Востоке на фоне угрозы Ирана нанести ответный удар по Израилю. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Мы внесли изменения в расстановку сил. Разумеется, я не могу отрицать того факта, что мы проанализировали ситуацию и внесли определенные корректировки», — сказал Кирби в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Это заявление последовало после сообщений о возможной крупномасштабной атаке Ирана на Израиль в ответ на гибель семерых офицеров Корпуса стражей исламской революции. По информации CBS, Иран может использовать свыше 100 беспилотников и десятки ракет для атаки на израильские военные объекты, что ставит оборону Израиля перед серьезным испытанием.

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Соединенные Штаты Америки изменили дислокацию своих военных сил на Ближнем Востоке на фоне угрозы Ирана нанести ответный удар по Израилю. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Мы внесли изменения в расстановку сил. Разумеется, я не могу отрицать того факта, что мы проанализировали ситуацию и внесли определенные корректировки», — сказал Кирби в ходе брифинга, передает РИА Новости. Это заявление последовало после сообщений о возможной крупномасштабной атаке Ирана на Израиль в ответ на гибель семерых офицеров Корпуса стражей исламской революции. По информации CBS, Иран может использовать свыше 100 беспилотников и десятки ракет для атаки на израильские военные объекты, что ставит оборону Израиля перед серьезным испытанием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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