Небензя: все следы теракта в «Крокусе» ведут в Киев

К теракту в «Крокус Сити Холле» причастна Украина. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он добавил, что остается открытым вопрос вовлеченности спецслужб Запада к трагедии в Подмосковье.
«Нет никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в теракт в „Крокус Сити Холле“, следы ведут в Киев», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».
Кроме того, постпред РФ при ООН отметил, что на данный момент остается открытым вопрос вовлеченности в теракт спецслужб Запада. Также Небензя выразил надежду на сотрудничество западной стороны в поимке заказчиков трагедии в Красногорске.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США и НАТО в том, что они пытались запутать следствие по делу о теракте в «Крокусе». По ее словам, они пытались убедить своих союзников о причастности к этому преступлению боевиков ИГ (запрещенная в России террористическая организация) «Вилаят Хоросан», пишет телеканал 360.
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