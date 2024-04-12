Небензя: все следы теракта в «Крокусе» ведут в Киев

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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий,  stock
Пока остается под вопросом причастность спецслужб Запада к теракту в Подмосковье, заявил Небензя Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

К теракту в «Крокус Сити Холле» причастна Украина. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он добавил, что остается открытым вопрос вовлеченности спецслужб Запада к трагедии в Подмосковье.

«Нет никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в теракт в „Крокус Сити Холле“, следы ведут в Киев», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».

Кроме того, постпред РФ при ООН отметил, что на данный момент остается открытым вопрос вовлеченности в теракт спецслужб Запада. Также Небензя выразил надежду на сотрудничество западной стороны в поимке заказчиков трагедии в Красногорске.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США и НАТО в том, что они пытались запутать следствие по делу о теракте в «Крокусе». По ее словам, они пытались убедить своих союзников о причастности к этому преступлению боевиков ИГ (запрещенная в России террористическая организация) «Вилаят Хоросан», пишет телеканал 360.

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К теракту в «Крокус Сити Холле» причастна Украина. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он добавил, что остается открытым вопрос вовлеченности спецслужб Запада к трагедии в Подмосковье. «Нет никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в теракт в „Крокус Сити Холле“, следы ведут в Киев», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Кроме того, постпред РФ при ООН отметил, что на данный момент остается открытым вопрос вовлеченности в теракт спецслужб Запада. Также Небензя выразил надежду на сотрудничество западной стороны в поимке заказчиков трагедии в Красногорске. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США и НАТО в том, что они пытались запутать следствие по делу о теракте в «Крокусе». По ее словам, они пытались убедить своих союзников о причастности к этому преступлению боевиков ИГ (запрещенная в России террористическая организация) «Вилаят Хоросан», пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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