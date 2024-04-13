Глава МЧС не исключил вторую волну паводка на Алтае. Видео

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Еще не все реки на Алтае освободились ото льда (фото из архива) Фото:

На Алтае возможна вторая волна паводка. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков в ходе встречи с губернатором Томской области Виктором Томенко, где обсуждалась паводковая ситуация.

«Мы облетели некоторые районы и ознакомились с обстановкой. Она стабилизируется. Но с учетом климатических и территориальных особенностей есть вероятность второй волны паводка», — отметил Куренков перед заседанием рабочей группы правительственной комиссии. Его слова приводит пресс-служба МЧС в своем telegram-канале.

Куренков подчеркнул, что расслабляться нельзя. Работу необходимо продолжить и держать ситуацию на особом контроле. При этом следует обратить внимание на все сезонные риски, в том числе на пожарную опасность.

В регионе еще открыты пункты временного размещения граждан, пострадавших от наводнения. Продолжается адресная работа с населением, оказывается финансовая помощь, сообщил губернатор Виктор Томенко. Мониторинг паводковой обстановки ведется на постоянно основе, так как еще не все реки освободились ото льда.

Куренков, в свою очередь, призвал своевременно эвакуировать людей с подтопленных территорий и оказывать им всю необходимую помощь. «Информируйте население о складывающейся обстановке и прогнозах ее развития. Люди должны знать, что о них позаботятся», — сказал глава МЧС России.

В настоящее время в Алтайском крае снег почти сошел, на реках продолжается таяние льда. Этот процесс власти держат на особом контроле, так как возможен подъем уровня воды из-за ледовых заторов. Из зоны подтопления уже вышли 1972 приусадебных участка, 735 жилых домов и 86 населенных пунктов.

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На Алтае возможна вторая волна паводка. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков в ходе встречи с губернатором Томской области Виктором Томенко, где обсуждалась паводковая ситуация. «Мы облетели некоторые районы и ознакомились с обстановкой. Она стабилизируется. Но с учетом климатических и территориальных особенностей есть вероятность второй волны паводка», — отметил Куренков перед заседанием рабочей группы правительственной комиссии. Его слова приводит пресс-служба МЧС в своем telegram-канале. Куренков подчеркнул, что расслабляться нельзя. Работу необходимо продолжить и держать ситуацию на особом контроле. При этом следует обратить внимание на все сезонные риски, в том числе на пожарную опасность. В регионе еще открыты пункты временного размещения граждан, пострадавших от наводнения. Продолжается адресная работа с населением, оказывается финансовая помощь, сообщил губернатор Виктор Томенко. Мониторинг паводковой обстановки ведется на постоянно основе, так как еще не все реки освободились ото льда. Куренков, в свою очередь, призвал своевременно эвакуировать людей с подтопленных территорий и оказывать им всю необходимую помощь. «Информируйте население о складывающейся обстановке и прогнозах ее развития. Люди должны знать, что о них позаботятся», — сказал глава МЧС России. В настоящее время в Алтайском крае снег почти сошел, на реках продолжается таяние льда. Этот процесс власти держат на особом контроле, так как возможен подъем уровня воды из-за ледовых заторов. Из зоны подтопления уже вышли 1972 приусадебных участка, 735 жилых домов и 86 населенных пунктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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