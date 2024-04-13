Власти Иордании закрыли воздушное пространство из-за ожидаемого нападения Ирана

Власти Иордании решили временно закрыть воздушное пространство из-за возможного нападения Ирана на Израиль. Об этом сообщает издание Al Jazeera.
«Управление авиационного регулирования Иордании: начиная с сегодняшнего вечера, временно закрывает воздушное пространство страны для движения самолетов», — говорится в сообщении Al Jazeera в telegram-канале. Иорданское госагентство Petra уточняет, что воздушное пространство будет закрыто с 23:00 (мск) субботы.
По данным издания Иран атакует Израиль, предположительно, 14 апреля. Сейчас премьер-министр Биньямин Нетаньяху направляется в военный штаб ЦАХАЛа для консультаций с высшим военным руководством на фоне ожидаемого нападения.
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Власти Иордании решили временно закрыть воздушное пространство из-за возможного нападения Ирана на Израиль. Об этом сообщает издание Al Jazeera. «Управление авиационного регулирования Иордании: начиная с сегодняшнего вечера, временно закрывает воздушное пространство страны для движения самолетов», — говорится в сообщении Al Jazeera в telegram-канале. Иорданское госагентство Petra уточняет, что воздушное пространство будет закрыто с 23:00 (мск) субботы. По данным издания Иран атакует Израиль, предположительно, 14 апреля. Сейчас премьер-министр Биньямин Нетаньяху направляется в военный штаб ЦАХАЛа для консультаций с высшим военным руководством на фоне ожидаемого нападения.