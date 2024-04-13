Армия и оружие Al Jazeera: США допустили, что Иран скоро нападет на Израиль 13 апреля 2024 в 23:45 Размер текста - 17 + США обеспокоены перспективой широкомасштабного нападения на Израиль, заявил чиновник Фото: U.S. Department of Defense Иран атакует Израиль, предположительно, 14 апреля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника. «Есть большая вероятность, что Иран атакует Израиль в первые часы воскресенья», — сказал чиновник, передает Al Jazeera в telegram-канале. По его словам, США обеспокоены перспективой «широкомасштабного нападения на Израиль». Президент США Джо Байден заявил, что поддержит Израиль. Он уже предостерег Иран от атаки на Израиль. В Тегеране считают возможным ударить по американцам из-за вмешательства Вашингтона в конфликт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Иран атакует Израиль, предположительно, 14 апреля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника. «Есть большая вероятность, что Иран атакует Израиль в первые часы воскресенья», — сказал чиновник, передает Al Jazeera в telegram-канале. По его словам, США обеспокоены перспективой «широкомасштабного нападения на Израиль». Президент США Джо Байден заявил, что поддержит Израиль. Он уже предостерег Иран от атаки на Израиль. В Тегеране считают возможным ударить по американцам из-за вмешательства Вашингтона в конфликт. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям