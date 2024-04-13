Al Jazeera: США допустили, что Иран скоро нападет на Израиль

США обеспокоены перспективой широкомасштабного нападения на Израиль, заявил чиновник
Иран атакует Израиль, предположительно, 14 апреля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«Есть большая вероятность, что Иран атакует Израиль в первые часы воскресенья», — сказал чиновник,
Президент США Джо Байден заявил, что поддержит Израиль. Он уже предостерег Иран от атаки на Израиль. В Тегеране считают возможным ударить по американцам из-за вмешательства Вашингтона в конфликт.
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