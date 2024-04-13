Al Jazeera: США допустили, что Иран скоро нападет на Израиль

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США обеспокоены перспективой широкомасштабного нападения на Израиль, заявил чиновник Фото:

Иран атакует Израиль, предположительно, 14 апреля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Есть большая вероятность, что Иран атакует Израиль в первые часы воскресенья», — сказал чиновник, передает Al Jazeera в telegram-канале. По его словам, США обеспокоены перспективой «широкомасштабного нападения на Израиль».

Президент США Джо Байден заявил, что поддержит Израиль. Он уже предостерег Иран от атаки на Израиль. В Тегеране считают возможным ударить по американцам из-за вмешательства Вашингтона в конфликт.

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Иран атакует Израиль, предположительно, 14 апреля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника. «Есть большая вероятность, что Иран атакует Израиль в первые часы воскресенья», — сказал чиновник, передает Al Jazeera в telegram-канале. По его словам, США обеспокоены перспективой «широкомасштабного нападения на Израиль». Президент США Джо Байден заявил, что поддержит Израиль. Он уже предостерег Иран от атаки на Израиль. В Тегеране считают возможным ударить по американцам из-за вмешательства Вашингтона в конфликт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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