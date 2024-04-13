Израиль привел в боевую готовность системы обороны и нападения ВВС

Ведется тесная координация с вооруженными силами СШАФото: Sgt. Alexandra Shea / U.S. Department of Defense
Центральное командование Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) сообщило о приведении в боевую готовность систем обороны и нападения ВВС страны. В небе находится значительное количество самолетов, и ведется тесная координация с вооруженными силами США.
«Соединения обороны и нападения ВВС приведены в боевую готовность, в небе находятся подготовленные и готовые десятки самолетов», — говорится в сообщении. Там уточнили, что с вечера 13 апреля и в ближайшие дни не должно проводиться никаких образовательных мероприятий, в том числе. Израиль поддерживает с США тесную координацию.
Власти Иордании закрыли воздушное пространство из-за ожидаемого нападения Ирана. В США допустили, что Иран нападет 14 апреля утром.
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Центральное командование Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) сообщило о приведении в боевую готовность систем обороны и нападения ВВС страны. В небе находится значительное количество самолетов, и ведется тесная координация с вооруженными силами США. «Соединения обороны и нападения ВВС приведены в боевую готовность, в небе находятся подготовленные и готовые десятки самолетов», — говорится в сообщении. Там уточнили, что с вечера 13 апреля и в ближайшие дни не должно проводиться никаких образовательных мероприятий, в том числе. Израиль поддерживает с США тесную координацию. Власти Иордании закрыли воздушное пространство из-за ожидаемого нападения Ирана. В США допустили, что Иран нападет 14 апреля утром.