13 апреля 2024

Израиль привел в боевую готовность системы обороны и нападения ВВС

© Служба новостей «URA.RU»
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Ведется тесная координация с вооруженными силами США Фото:

Центральное командование Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) сообщило о приведении в боевую готовность систем обороны и нападения ВВС страны. В небе находится значительное количество самолетов, и ведется тесная координация с вооруженными силами США.

«Соединения обороны и нападения ВВС приведены в боевую готовность, в небе находятся подготовленные и готовые десятки самолетов», — говорится в сообщении. Там уточнили, что с вечера 13 апреля и в ближайшие дни не должно проводиться никаких образовательных мероприятий, в том числе. Израиль поддерживает с США тесную координацию.

Власти Иордании закрыли воздушное пространство из-за ожидаемого нападения Ирана. В США допустили, что Иран нападет 14 апреля утром.

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Центральное командование Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) сообщило о приведении в боевую готовность систем обороны и нападения ВВС страны. В небе находится значительное количество самолетов, и ведется тесная координация с вооруженными силами США. «Соединения обороны и нападения ВВС приведены в боевую готовность, в небе находятся подготовленные и готовые десятки самолетов», — говорится в сообщении. Там уточнили, что с вечера 13 апреля и в ближайшие дни не должно проводиться никаких образовательных мероприятий, в том числе. Израиль поддерживает с США тесную координацию. Власти Иордании закрыли воздушное пространство из-за ожидаемого нападения Ирана. В США допустили, что Иран нападет 14 апреля утром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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