Армия и оружие Израиль привел в боевую готовность системы обороны и нападения ВВС 14 апреля 2024 в 00:20 Размер текста - 17 + Ведется тесная координация с вооруженными силами США Фото: Sgt. Alexandra Shea / U.S. Department of Defense Центральное командование Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) сообщило о приведении в боевую готовность систем обороны и нападения ВВС страны. В небе находится значительное количество самолетов, и ведется тесная координация с вооруженными силами США. «Соединения обороны и нападения ВВС приведены в боевую готовность, в небе находятся подготовленные и готовые десятки самолетов», — говорится в сообщении. Там уточнили, что с вечера 13 апреля и в ближайшие дни не должно проводиться никаких образовательных мероприятий, в том числе. Израиль поддерживает с США тесную координацию. Власти Иордании закрыли воздушное пространство из-за ожидаемого нападения Ирана. В США допустили, что Иран нападет 14 апреля утром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Центральное командование Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) сообщило о приведении в боевую готовность систем обороны и нападения ВВС страны. В небе находится значительное количество самолетов, и ведется тесная координация с вооруженными силами США. «Соединения обороны и нападения ВВС приведены в боевую готовность, в небе находятся подготовленные и готовые десятки самолетов», — говорится в сообщении. Там уточнили, что с вечера 13 апреля и в ближайшие дни не должно проводиться никаких образовательных мероприятий, в том числе. Израиль поддерживает с США тесную координацию. Власти Иордании закрыли воздушное пространство из-за ожидаемого нападения Ирана. В США допустили, что Иран нападет 14 апреля утром. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям