Иран закрыл небо над Тегераном

В Иране заявили, что закрыли воздушное пространство над Тегераном. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.
«Иранские власти распорядились закрыть воздушное пространство над столичным регионом», — говорится в сообщении телеканала. Запрет на полеты над Тегераном и его окрестностями введен «до особого уведомления властей».
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В Иране заявили, что закрыли воздушное пространство над Тегераном. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya. «Иранские власти распорядились закрыть воздушное пространство над столичным регионом», — говорится в сообщении телеканала. Запрет на полеты над Тегераном и его окрестностями введен «до особого уведомления властей». Иран начал атаку на Израиль, используя беспилотники. Об этом сообщил израильский журналист Axios Барак Рави. В Израиле подтверждают начало иранской атаки.