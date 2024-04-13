13 апреля 2024

Иран закрыл небо над Тегераном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
Запрет введен до особого уведомления властей Ирана Фото:

В Иране заявили, что закрыли воздушное пространство над Тегераном. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

«Иранские власти распорядились закрыть воздушное пространство над столичным регионом», — говорится в сообщении телеканала. Запрет на полеты над Тегераном и его окрестностями введен «до особого уведомления властей».

Иран начал атаку на Израиль, используя беспилотники. Об этом сообщил израильский журналист Axios Барак Рави. В Израиле подтверждают начало иранской атаки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Иране заявили, что закрыли воздушное пространство над Тегераном. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya. «Иранские власти распорядились закрыть воздушное пространство над столичным регионом», — говорится в сообщении телеканала. Запрет на полеты над Тегераном и его окрестностями введен «до особого уведомления властей». Иран начал атаку на Израиль, используя беспилотники. Об этом сообщил израильский журналист Axios Барак Рави. В Израиле подтверждают начало иранской атаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...