Армия и оружие Иран закрыл небо над Тегераном 14 апреля 2024 в 01:13 Размер текста - 17 + Запрет введен до особого уведомления властей Ирана Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Иране заявили, что закрыли воздушное пространство над Тегераном. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya. «Иранские власти распорядились закрыть воздушное пространство над столичным регионом», — говорится в сообщении телеканала. Запрет на полеты над Тегераном и его окрестностями введен «до особого уведомления властей». Иран начал атаку на Израиль, используя беспилотники. Об этом сообщил израильский журналист Axios Барак Рави. В Израиле подтверждают начало иранской атаки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Иране заявили, что закрыли воздушное пространство над Тегераном. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya. «Иранские власти распорядились закрыть воздушное пространство над столичным регионом», — говорится в сообщении телеканала. Запрет на полеты над Тегераном и его окрестностями введен «до особого уведомления властей». Иран начал атаку на Израиль, используя беспилотники. Об этом сообщил израильский журналист Axios Барак Рави. В Израиле подтверждают начало иранской атаки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям