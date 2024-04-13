Байден проведет консультации с членами СНБ по ситуации на Ближнем Востоке

14 апреля 2024 в 01:31 Размер текста - 17 +

Джо Байден находится в контакте с властями Израиля, заявили в Белом доме Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден 13 апреля проведет консультации с членами Совета национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Белом доме. «Байден в субботу проведет консультации с членами СНБ по ситуации на Ближнем Востоке», — заявили в Белом доме. Уточняется, что Байден получает оперативную информацию о ситуации и находится в контакте с властями Израиля. Иран отправил десятки беспилотников в сторону Израиля. Ожидается, что они достигнут цели в ближайшие два часа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что войска Израиля встретят атаку со стороны Ирана во всеоружии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден 13 апреля проведет консультации с членами Совета национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Белом доме. «Байден в субботу проведет консультации с членами СНБ по ситуации на Ближнем Востоке», — заявили в Белом доме. Уточняется, что Байден получает оперативную информацию о ситуации и находится в контакте с властями Израиля. Иран отправил десятки беспилотников в сторону Израиля. Ожидается, что они достигнут цели в ближайшие два часа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что войска Израиля встретят атаку со стороны Ирана во всеоружии.