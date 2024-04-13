Байден проведет консультации с членами СНБ по ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден 13 апреля проведет консультации с членами Совета национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Белом доме.
«Байден в субботу проведет консультации с членами СНБ по ситуации на Ближнем Востоке», — заявили в Белом доме. Уточняется, что Байден получает оперативную информацию о ситуации и находится в контакте с властями Израиля.
Иран отправил десятки беспилотников в сторону Израиля. Ожидается, что они достигнут цели в ближайшие два часа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что войска Израиля встретят атаку со стороны Ирана во всеоружии.
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