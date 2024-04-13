13 апреля 2024

Байден проведет консультации с членами СНБ по ситуации на Ближнем Востоке

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Джо Байден находится в контакте с властями Израиля, заявили в Белом доме Фото:

Президент США Джо Байден 13 апреля проведет консультации с членами Совета национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Белом доме.

«Байден в субботу проведет консультации с членами СНБ по ситуации на Ближнем Востоке», — заявили в Белом доме. Уточняется, что Байден получает оперативную информацию о ситуации и находится в контакте с властями Израиля.

Иран отправил десятки беспилотников в сторону Израиля. Ожидается, что они достигнут цели в ближайшие два часа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что войска Израиля встретят атаку со стороны Ирана во всеоружии.

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Президент США Джо Байден 13 апреля проведет консультации с членами Совета национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Белом доме. «Байден в субботу проведет консультации с членами СНБ по ситуации на Ближнем Востоке», — заявили в Белом доме. Уточняется, что Байден получает оперативную информацию о ситуации и находится в контакте с властями Израиля. Иран отправил десятки беспилотников в сторону Израиля. Ожидается, что они достигнут цели в ближайшие два часа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что войска Израиля встретят атаку со стороны Ирана во всеоружии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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