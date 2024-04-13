13 апреля 2024

В России приостановили авиарейсы в Израиль, Ирак и Иорданию

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Росавиация уведомила российские авиакомпании о закрытии неба сразу над тремя странами Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

В Федеральном агентстве воздушного транспорта России сообщили о приостановке авиасообщения с Израилем, Ираком и Иорданией. Причиной такого решения стала атака Ирана по Израилю.

«В связи с выпуском авиационными властями оповещений о закрытии воздушного пространства рейсы российских авиакомпаний в Иорданию, Ирак, Израиль, в том числе для транзитных полетов российских авиакомпаний, приостановлены до снятия ограничений» — говорится в официальном telegram-канале Росавиации.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта также напомнили, что воздушное пространство над Иорданией закрыто 14 апреля до 05:00 по московскому времени. Над Ираком — до 05:30, над Израилем — до 07:00.

По информации ЦАХАЛ, запущенные Ираном дроны могут достичь Израиля через несколько часов. Ранее стало известно, что из-за готовящегося нападения Ирана на Израиль отменили рейсы в столицу Иордании Амман турецкие авиаперевозчики.

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В Федеральном агентстве воздушного транспорта России сообщили о приостановке авиасообщения с Израилем, Ираком и Иорданией. Причиной такого решения стала атака Ирана по Израилю. «В связи с выпуском авиационными властями оповещений о закрытии воздушного пространства рейсы российских авиакомпаний в Иорданию, Ирак, Израиль, в том числе для транзитных полетов российских авиакомпаний, приостановлены до снятия ограничений» — говорится в официальном telegram-канале Росавиации. В Федеральном агентстве воздушного транспорта также напомнили, что воздушное пространство над Иорданией закрыто 14 апреля до 05:00 по московскому времени. Над Ираком — до 05:30, над Израилем — до 07:00. По информации ЦАХАЛ, запущенные Ираном дроны могут достичь Израиля через несколько часов. Ранее стало известно, что из-за готовящегося нападения Ирана на Израиль отменили рейсы в столицу Иордании Амман турецкие авиаперевозчики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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