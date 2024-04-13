В России приостановили авиарейсы в Израиль, Ирак и Иорданию

14 апреля 2024 в 02:46 Размер текста - 17 +

Росавиация уведомила российские авиакомпании о закрытии неба сразу над тремя странами Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем В Федеральном агентстве воздушного транспорта России сообщили о приостановке авиасообщения с Израилем, Ираком и Иорданией. Причиной такого решения стала атака Ирана по Израилю. «В связи с выпуском авиационными властями оповещений о закрытии воздушного пространства рейсы российских авиакомпаний в Иорданию, Ирак, Израиль, в том числе для транзитных полетов российских авиакомпаний, приостановлены до снятия ограничений» — говорится в официальном telegram-канале Росавиации. В Федеральном агентстве воздушного транспорта также напомнили, что воздушное пространство над Иорданией закрыто 14 апреля до 05:00 по московскому времени. Над Ираком — до 05:30, над Израилем — до 07:00. По информации ЦАХАЛ, запущенные Ираном дроны могут достичь Израиля через несколько часов. Ранее стало известно, что из-за готовящегося нападения Ирана на Израиль отменили рейсы в столицу Иордании Амман турецкие авиаперевозчики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Федеральном агентстве воздушного транспорта России сообщили о приостановке авиасообщения с Израилем, Ираком и Иорданией. Причиной такого решения стала атака Ирана по Израилю. «В связи с выпуском авиационными властями оповещений о закрытии воздушного пространства рейсы российских авиакомпаний в Иорданию, Ирак, Израиль, в том числе для транзитных полетов российских авиакомпаний, приостановлены до снятия ограничений» — говорится в официальном telegram-канале Росавиации. В Федеральном агентстве воздушного транспорта также напомнили, что воздушное пространство над Иорданией закрыто 14 апреля до 05:00 по московскому времени. Над Ираком — до 05:30, над Израилем — до 07:00. По информации ЦАХАЛ, запущенные Ираном дроны могут достичь Израиля через несколько часов. Ранее стало известно, что из-за готовящегося нападения Ирана на Израиль отменили рейсы в столицу Иордании Амман турецкие авиаперевозчики.