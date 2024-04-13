Армия и оружие ЦАХАЛ: запущенные Ираном дроны могут достичь Израиля через несколько часов 14 апреля 2024 в 02:11 Размер текста - 17 + Иран выпусти десятки боевых беспилотников в направлении Израиля Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Выпущенные с территории Ирана беспилотники могут достичь Израиля в течение нескольких часов. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. «Израильские ВВС отслеживают дроны (выпущенные Ираном — прим. URA.RU). Потребуется несколько часов, прежде чем они долетят до Израиля», — Даниэля Хагари цитирует издание Times of Israel. Ранее Иран подтвердил запуск БПЛА по Израилю и предупредил о ракетной атаке. Власти соседних государств начали закрывать свои воздушные пространства из-за обострения конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Выпущенные с территории Ирана беспилотники могут достичь Израиля в течение нескольких часов. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. «Израильские ВВС отслеживают дроны (выпущенные Ираном — прим. URA.RU). Потребуется несколько часов, прежде чем они долетят до Израиля», — Даниэля Хагари цитирует издание Times of Israel. Ранее Иран подтвердил запуск БПЛА по Израилю и предупредил о ракетной атаке. Власти соседних государств начали закрывать свои воздушные пространства из-за обострения конфликта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям