13 апреля 2024

ЦАХАЛ: запущенные Ираном дроны могут достичь Израиля через несколько часов

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Иран выпусти десятки боевых беспилотников в направлении Израиля
Иран выпусти десятки боевых беспилотников в направлении Израиля Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Выпущенные с территории Ирана беспилотники могут достичь Израиля в течение нескольких часов. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«Израильские ВВС отслеживают дроны (выпущенные Ираном — прим. URA.RU). Потребуется несколько часов, прежде чем они долетят до Израиля», — Даниэля Хагари цитирует издание Times of Israel.

Ранее Иран подтвердил запуск БПЛА по Израилю и предупредил о ракетной атаке. Власти соседних государств начали закрывать свои воздушные пространства из-за обострения конфликта.

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Выпущенные с территории Ирана беспилотники могут достичь Израиля в течение нескольких часов. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. «Израильские ВВС отслеживают дроны (выпущенные Ираном — прим. URA.RU). Потребуется несколько часов, прежде чем они долетят до Израиля», — Даниэля Хагари цитирует издание Times of Israel. Ранее Иран подтвердил запуск БПЛА по Израилю и предупредил о ракетной атаке. Власти соседних государств начали закрывать свои воздушные пространства из-за обострения конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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