ЦАХАЛ: запущенные Ираном дроны могут достичь Израиля через несколько часов

Иран выпусти десятки боевых беспилотников в направлении Израиля
новость из сюжетаВоенный конфликт между Ираном и Израилем
Выпущенные с территории Ирана беспилотники могут достичь Израиля в течение нескольких часов. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
«Израильские ВВС отслеживают дроны (выпущенные Ираном — прим. URA.RU). Потребуется несколько часов, прежде чем они долетят до Израиля», — Даниэля Хагари цитирует
Ранее Иран подтвердил запуск БПЛА по Израилю и предупредил о ракетной атаке. Власти соседних государств начали закрывать свои воздушные пространства из-за обострения конфликта.
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