13 апреля 2024

NYT: Израиль эвакуировал несколько военных баз

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, военный,  stock, цахал
Израиль подготовил средства противовоздушной обороны для перехвата БПЛА (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Израиль эвакуировал несколько военных баз, а самолеты и ПВО готовы для перехвата беспилотников, выпущенных в его сторону. Об этом сообщают израильские источники в силах обороны.

«Израиль эвакуировал некоторые военные базы, запустил самолеты и подготовил средства противовоздушной обороны для перехвата, по его мнению, беспилотников, запущенных со стороны запада Ирана и запада Ирака», — говорит источник. Его слова передает газета New York Times.

Иран ранее нанес удары беспилотниками по Израилю, а также предупредил о ракетной атаке. На этом фоне Турция и Иордания закрыли воздушное пространство. Выпущенные с территории Ирана беспилотники могут достичь Израиля через несколько часов, сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Подробнее об этом конфликте — в сюжете URA.RU.

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Израиль эвакуировал несколько военных баз, а самолеты и ПВО готовы для перехвата беспилотников, выпущенных в его сторону. Об этом сообщают израильские источники в силах обороны. «Израиль эвакуировал некоторые военные базы, запустил самолеты и подготовил средства противовоздушной обороны для перехвата, по его мнению, беспилотников, запущенных со стороны запада Ирана и запада Ирака», — говорит источник. Его слова передает газета New York Times. Иран ранее нанес удары беспилотниками по Израилю, а также предупредил о ракетной атаке. На этом фоне Турция и Иордания закрыли воздушное пространство. Выпущенные с территории Ирана беспилотники могут достичь Израиля через несколько часов, сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Подробнее об этом конфликте — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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