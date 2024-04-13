NYT: Израиль эвакуировал несколько военных баз

Израиль эвакуировал несколько военных баз, а самолеты и ПВО готовы для перехвата беспилотников, выпущенных в его сторону. Об этом сообщают израильские источники в силах обороны.
«Израиль эвакуировал некоторые военные базы, запустил самолеты и подготовил средства противовоздушной обороны для перехвата, по его мнению, беспилотников, запущенных со стороны запада Ирана и запада Ирака», — говорит источник. Его слова передает газета
Иран ранее нанес удары беспилотниками по Израилю, а также предупредил о ракетной атаке. На этом фоне Турция и Иордания закрыли воздушное пространство. Выпущенные с территории Ирана беспилотники могут достичь Израиля через несколько часов, сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Подробнее об этом конфликте — в сюжете URA.RU.
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