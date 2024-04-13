NYT: Израиль эвакуировал несколько военных баз

14 апреля 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

Израиль подготовил средства противовоздушной обороны для перехвата БПЛА (архивное фото) Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Израиль эвакуировал несколько военных баз, а самолеты и ПВО готовы для перехвата беспилотников, выпущенных в его сторону. Об этом сообщают израильские источники в силах обороны. «Израиль эвакуировал некоторые военные базы, запустил самолеты и подготовил средства противовоздушной обороны для перехвата, по его мнению, беспилотников, запущенных со стороны запада Ирана и запада Ирака», — говорит источник. Его слова передает газета New York Times . Иран ранее нанес удары беспилотниками по Израилю, а также предупредил о ракетной атаке. На этом фоне Турция и Иордания закрыли воздушное пространство. Выпущенные с территории Ирана беспилотники могут достичь Израиля через несколько часов, сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Подробнее об этом конфликте — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль эвакуировал несколько военных баз, а самолеты и ПВО готовы для перехвата беспилотников, выпущенных в его сторону. Об этом сообщают израильские источники в силах обороны. «Израиль эвакуировал некоторые военные базы, запустил самолеты и подготовил средства противовоздушной обороны для перехвата, по его мнению, беспилотников, запущенных со стороны запада Ирана и запада Ирака», — говорит источник. Его слова передает газета New York Times. Иран ранее нанес удары беспилотниками по Израилю, а также предупредил о ракетной атаке. На этом фоне Турция и Иордания закрыли воздушное пространство. Выпущенные с территории Ирана беспилотники могут достичь Израиля через несколько часов, сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Подробнее об этом конфликте — в сюжете URA.RU.