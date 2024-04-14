NYT: Израиль поднял в небо десятки самолетов из-за атаки Ирана

Военно-воздушные силы Израиля подняли в небо самолеты для ликвидации направляющихся в страну беспилотных летательных аппаратов из Ирана. Об этом сообщает New York Times.
«Десятки израильских самолетов курсируют через воздушное пространство Израиля и готовы сбивать иранские летательные аппараты», — пишет газета New York Times. Издание ссылается на собственные источники.
Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что армия Израиля начала глушить сигналы GPS в нескольких районах страны, чтобы предотвратить атаку иранских беспилотников. По словам Хагари, реализуемый армией обороны Израиля и израильскими ВВС план готовился заранее.
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