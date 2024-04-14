NYT: Израиль поднял в небо десятки самолетов из-за атаки Ирана

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Власти Израиля подняли в небо над страной авиацию, чтобы отразить атаки БПЛА (архивное фото) Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Военно-воздушные силы Израиля подняли в небо самолеты для ликвидации направляющихся в страну беспилотных летательных аппаратов из Ирана. Об этом сообщает New York Times.

«Десятки израильских самолетов курсируют через воздушное пространство Израиля и готовы сбивать иранские летательные аппараты», — пишет газета New York Times. Издание ссылается на собственные источники.

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что армия Израиля начала глушить сигналы GPS в нескольких районах страны, чтобы предотвратить атаку иранских беспилотников. По словам Хагари, реализуемый армией обороны Израиля и израильскими ВВС план готовился заранее.

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Военно-воздушные силы Израиля подняли в небо самолеты для ликвидации направляющихся в страну беспилотных летательных аппаратов из Ирана. Об этом сообщает New York Times. «Десятки израильских самолетов курсируют через воздушное пространство Израиля и готовы сбивать иранские летательные аппараты», — пишет газета New York Times. Издание ссылается на собственные источники. Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что армия Израиля начала глушить сигналы GPS в нескольких районах страны, чтобы предотвратить атаку иранских беспилотников. По словам Хагари, реализуемый армией обороны Израиля и израильскими ВВС план готовился заранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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