Рейс Москва — Тегеран отменен из-за атак Ирана

14 апреля 2024 в 04:12 Размер текста - 17 +

Рейс Москва — Тегеран сядет в Махачкале Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Авиарейс Москва-Тегеран вылетел вечером 13 апреля, однако из-за конфликта Ирана и Израиля не сможет приземлиться в конечной точке. Самолет совершит посадку в Махачкале, а обратный рейс уже отменен, сообщили в «Аэрофлоте». «Рейс SU514 Москва — Тегеран за 13 апреля 2024 года выполнит посадку в аэропорту Махачкалы. В целях обеспечения безопасности полета самолет после дозаправки вернется в Москву», — рассказали ТАСС в пресс-службе. Там отметили, что пассажиры отмененного рейса Тегеран — Москва смогут оформить вынужденный возврат денежных средств за билет. Комиссия за это удерживаться не будет. В Федеральном агентстве воздушного транспорта России сообщили о приостановке авиасообщения с Израилем, Ираком и Иорданией. Причиной такого решения стала атака Ирана по Израилю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиарейс Москва-Тегеран вылетел вечером 13 апреля, однако из-за конфликта Ирана и Израиля не сможет приземлиться в конечной точке. Самолет совершит посадку в Махачкале, а обратный рейс уже отменен, сообщили в «Аэрофлоте». «Рейс SU514 Москва — Тегеран за 13 апреля 2024 года выполнит посадку в аэропорту Махачкалы. В целях обеспечения безопасности полета самолет после дозаправки вернется в Москву», — рассказали ТАСС в пресс-службе. Там отметили, что пассажиры отмененного рейса Тегеран — Москва смогут оформить вынужденный возврат денежных средств за билет. Комиссия за это удерживаться не будет. В Федеральном агентстве воздушного транспорта России сообщили о приостановке авиасообщения с Израилем, Ираком и Иорданией. Причиной такого решения стала атака Ирана по Израилю.