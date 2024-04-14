Рейс Москва — Тегеран отменен из-за атак Ирана

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Рейс Москва — Тегеран сядет в Махачкале Фото:

Авиарейс Москва-Тегеран вылетел вечером 13 апреля, однако из-за конфликта Ирана и Израиля не сможет приземлиться в конечной точке. Самолет совершит посадку в Махачкале, а обратный рейс уже отменен, сообщили в «Аэрофлоте».

«Рейс SU514 Москва — Тегеран за 13 апреля 2024 года выполнит посадку в аэропорту Махачкалы. В целях обеспечения безопасности полета самолет после дозаправки вернется в Москву», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

Там отметили, что пассажиры отмененного рейса Тегеран — Москва смогут оформить вынужденный возврат денежных средств за билет. Комиссия за это удерживаться не будет.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта России сообщили о приостановке авиасообщения с Израилем, Ираком и Иорданией. Причиной такого решения стала атака Ирана по Израилю.

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Авиарейс Москва-Тегеран вылетел вечером 13 апреля, однако из-за конфликта Ирана и Израиля не сможет приземлиться в конечной точке. Самолет совершит посадку в Махачкале, а обратный рейс уже отменен, сообщили в «Аэрофлоте». «Рейс SU514 Москва — Тегеран за 13 апреля 2024 года выполнит посадку в аэропорту Махачкалы. В целях обеспечения безопасности полета самолет после дозаправки вернется в Москву», — рассказали ТАСС в пресс-службе. Там отметили, что пассажиры отмененного рейса Тегеран — Москва смогут оформить вынужденный возврат денежных средств за билет. Комиссия за это удерживаться не будет. В Федеральном агентстве воздушного транспорта России сообщили о приостановке авиасообщения с Израилем, Ираком и Иорданией. Причиной такого решения стала атака Ирана по Израилю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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