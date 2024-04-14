В Иерусалиме прогремел взрыв

14 апреля 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем В Иерусалиме прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство AFP. «Взрывы были слышны в Иерусалиме», — сообщает агентство. Тревога объявлена на всей территории Израиля от Иерусалима до Димоны. Работает ПВО, сообщает The Times of Israel. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к нападению Ирана. За этой атакой последует ответный удар, предупредил он. В Иране подтвердили запуск дронов по Израилю и предупредили о ракетной атаке. ЦАХАЛ начала глушить сигналы GPS. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Иерусалиме прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство AFP. «Взрывы были слышны в Иерусалиме», — сообщает агентство. Тревога объявлена на всей территории Израиля от Иерусалима до Димоны. Работает ПВО, сообщает The Times of Israel. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к нападению Ирана. За этой атакой последует ответный удар, предупредил он. В Иране подтвердили запуск дронов по Израилю и предупредили о ракетной атаке. ЦАХАЛ начала глушить сигналы GPS.