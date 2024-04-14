новость из сюжетаВоенный конфликт между Ираном и Израилем
В Иерусалиме прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство AFP.
«Взрывы были слышны в Иерусалиме», — сообщает агентство. Тревога объявлена на всей территории Израиля от Иерусалима до Димоны. Работает ПВО, сообщает The Times of Israel.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к нападению Ирана. За этой атакой последует ответный удар, предупредил он. В Иране подтвердили запуск дронов по Израилю и предупредили о ракетной атаке. ЦАХАЛ начала глушить сигналы GPS.
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