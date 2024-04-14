В Иерусалиме прогремел взрыв

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новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

В Иерусалиме прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство AFP.

«Взрывы были слышны в Иерусалиме», — сообщает агентство. Тревога объявлена на всей территории Израиля от Иерусалима до Димоны. Работает ПВО, сообщает The Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к нападению Ирана. За этой атакой последует ответный удар, предупредил он. В Иране подтвердили запуск дронов по Израилю и предупредили о ракетной атаке. ЦАХАЛ начала глушить сигналы GPS.

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В Иерусалиме прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство AFP. «Взрывы были слышны в Иерусалиме», — сообщает агентство. Тревога объявлена на всей территории Израиля от Иерусалима до Димоны. Работает ПВО, сообщает The Times of Israel. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к нападению Ирана. За этой атакой последует ответный удар, предупредил он. В Иране подтвердили запуск дронов по Израилю и предупредили о ракетной атаке. ЦАХАЛ начала глушить сигналы GPS.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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