Армия Израиля начала глушить сигналы GPS

14 апреля 2024 в 03:11 Размер текста - 17 +

Израильские ВВС реализуют заранее подготовленный план (архивное фото) Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Армия Израиля начала глушить сигналы навигационной системы GPS в нескольких районах страны в попытке сорвать атаку иранских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. «Армия обороны Израиля и израильские ВВС реализуют план, который мы подготовили заранее. В рамках этих подготовительных мероприятий сервисы GPS не будут доступны в отдельных районах», — сказал он, передает РИА Новости. Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Они могут достичь Израиля через несколько часов, сообщил представитель ЦАХАЛ. На этом фоне Турция и Иордания закрыли воздушное пространство. США готовятся к крупному нападению Ирана на Израиль. Подробнее об этом конфликте — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия Израиля начала глушить сигналы навигационной системы GPS в нескольких районах страны в попытке сорвать атаку иранских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. «Армия обороны Израиля и израильские ВВС реализуют план, который мы подготовили заранее. В рамках этих подготовительных мероприятий сервисы GPS не будут доступны в отдельных районах», — сказал он, передает РИА Новости. Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Они могут достичь Израиля через несколько часов, сообщил представитель ЦАХАЛ. На этом фоне Турция и Иордания закрыли воздушное пространство. США готовятся к крупному нападению Ирана на Израиль. Подробнее об этом конфликте — в сюжете URA.RU.