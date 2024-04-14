Армия Израиля начала глушить сигналы GPS

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
Израильские ВВС реализуют заранее подготовленный план (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Армия Израиля начала глушить сигналы навигационной системы GPS в нескольких районах страны в попытке сорвать атаку иранских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«Армия обороны Израиля и израильские ВВС реализуют план, который мы подготовили заранее. В рамках этих подготовительных мероприятий сервисы GPS не будут доступны в отдельных районах», — сказал он, передает РИА Новости.

Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Они могут достичь Израиля через несколько часов, сообщил представитель ЦАХАЛ. На этом фоне Турция и Иордания закрыли воздушное пространство. США готовятся к крупному нападению Ирана на Израиль. Подробнее об этом конфликте — в сюжете URA.RU.

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Армия Израиля начала глушить сигналы навигационной системы GPS в нескольких районах страны в попытке сорвать атаку иранских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. «Армия обороны Израиля и израильские ВВС реализуют план, который мы подготовили заранее. В рамках этих подготовительных мероприятий сервисы GPS не будут доступны в отдельных районах», — сказал он, передает РИА Новости. Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Они могут достичь Израиля через несколько часов, сообщил представитель ЦАХАЛ. На этом фоне Турция и Иордания закрыли воздушное пространство. США готовятся к крупному нападению Ирана на Израиль. Подробнее об этом конфликте — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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