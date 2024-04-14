Армия Израиля начала глушить сигналы GPS

Армия Израиля начала глушить сигналы навигационной системы GPS в нескольких районах страны в попытке сорвать атаку иранских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
«Армия обороны Израиля и израильские ВВС реализуют план, который мы подготовили заранее. В рамках этих подготовительных мероприятий сервисы GPS не будут доступны в отдельных районах», — сказал он, передает РИА Новости.
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Они могут достичь Израиля через несколько часов, сообщил представитель ЦАХАЛ. На этом фоне Турция и Иордания закрыли воздушное пространство. США готовятся к крупному нападению Ирана на Израиль. Подробнее об этом конфликте — в сюжете URA.RU.
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