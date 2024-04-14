CNN: Байден отговорил Нетаньяху от ответного удара по Ирану

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассматривал ответный удар Ирану после атаки на еврейское государство в ночь на 14 апреля. Однако главу правительства отговорил президент США Джо Байден, передает CNN.
«Кабинет военного времени Израиля соберется днем, чтобы обсудить, как отреагировать на атаку Ирана, как сообщили два израильских чиновника. Они заявили, что от одной возможной реакции — ответного удара <…> — отказались после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом Байденом в субботу», — написали в
На телеканале уточнили, что масштаб ущерба от иранской атаки пока не определен. Поэтому пока неясно, какое именно решение примет Израиль после случившегося.
В ночь на 14 апреля Иран, Ливан и Сирия атаковали Израиль ракетами и беспилотниками, пишет деловое издание «Взгляд». Позже израильское правительство заявило, что примет решение об ответном ударе по иранской территории.
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