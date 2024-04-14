Армия Израиля: правительство примет решение об ответном ударе по Ирану

В воскресенье армия Израиля примет решение об ответном ударе по Ирану. Об этом сообщили в израильском ведомстве.
«Армия Израиля заявила, что в воскресенье правительство примет решение об ответном ударе в связи с атакой Ирана», — говорится в сообщении армии Израиля. Информацию об этом передает РИА Новости.
Ранее Иран атаковал беспилотниками и ракетами по Израиль ночью 14 апреля. Атаковавшая сторона объяснила удары по израильской территории самообороной. Пострадавшая от ударов страна уже направила запрос на срочное заседание СБ ООН и просит осудить Иран за нарушения. Заседание запланировано на 14 апреля в 16.00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве).
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