Армия Израиля: правительство примет решение об ответном ударе по Ирану

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
Израиль будет обдумывать ответ на атаку Ирана Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

В воскресенье армия Израиля примет решение об ответном ударе по Ирану. Об этом сообщили в израильском ведомстве.

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«Армия Израиля заявила, что в воскресенье правительство примет решение об ответном ударе в связи с атакой Ирана», — говорится в сообщении армии Израиля. Информацию об этом передает РИА Новости.

Ранее Иран атаковал беспилотниками и ракетами по Израиль ночью 14 апреля. Атаковавшая сторона объяснила удары по израильской территории самообороной. Пострадавшая от ударов страна уже направила запрос на срочное заседание СБ ООН и просит осудить Иран за нарушения. Заседание запланировано на 14 апреля в 16.00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве).

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В воскресенье армия Израиля примет решение об ответном ударе по Ирану. Об этом сообщили в израильском ведомстве. «Армия Израиля заявила, что в воскресенье правительство примет решение об ответном ударе в связи с атакой Ирана», — говорится в сообщении армии Израиля. Информацию об этом передает РИА Новости. Ранее Иран атаковал беспилотниками и ракетами по Израиль ночью 14 апреля. Атаковавшая сторона объяснила удары по израильской территории самообороной. Пострадавшая от ударов страна уже направила запрос на срочное заседание СБ ООН и просит осудить Иран за нарушения. Заседание запланировано на 14 апреля в 16.00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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