14 апреля 2024
13 апреля 2024
12 апреля 2024

Власти Березников отказываются принимать в собственность 83 убежища

© Служба новостей «URA.RU»
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Убежище на угольной шахте имени Челюскинцев в Петровском районе. ДНР, Донецк, подвал, убежище, спуск в подвал
Убежища находятся в ненормативном состоянии (архивное фото) Фото:

Администрация Березников оспаривает передачу 83 сооружений гражданской защиты в собственность города. Мэрия подала заявление в арбитражный суд Пермского края о признании недействительным распоряжения Росимущества. Иск принят к производству, следует из материалов картотеки суда.

Местные власти считают, что такие действия незаконны, поскольку обязанности по содержанию этого имущества создают дополнительные расходы для бюджета и причиняют ущерб из-за ненормативного состояния объектов. Мэрия также просила приостановить действие данного распоряжения, указано в картотеки арбитражного суда Пермского края.

Заседание по данному вопросу назначено на 7 мая. Оно пройдет в закрытом формате, сказано в тексте.

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Администрация Березников оспаривает передачу 83 сооружений гражданской защиты в собственность города. Мэрия подала заявление в арбитражный суд Пермского края о признании недействительным распоряжения Росимущества. Иск принят к производству, следует из материалов картотеки суда. Местные власти считают, что такие действия незаконны, поскольку обязанности по содержанию этого имущества создают дополнительные расходы для бюджета и причиняют ущерб из-за ненормативного состояния объектов. Мэрия также просила приостановить действие данного распоряжения, указано в картотеки арбитражного суда Пермского края. Заседание по данному вопросу назначено на 7 мая. Оно пройдет в закрытом формате, сказано в тексте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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