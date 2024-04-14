Власти Березников отказываются принимать в собственность 83 убежища

Администрация Березников оспаривает передачу 83 сооружений гражданской защиты в собственность города. Мэрия подала заявление в арбитражный суд Пермского края о признании недействительным распоряжения Росимущества. Иск принят к производству, следует из материалов картотеки суда.
Местные власти считают, что такие действия незаконны, поскольку обязанности по содержанию этого имущества создают дополнительные расходы для бюджета и причиняют ущерб из-за ненормативного состояния объектов. Мэрия также просила приостановить действие данного распоряжения, указано в картотеки арбитражного суда Пермского края.
Заседание по данному вопросу назначено на 7 мая. Оно пройдет в закрытом формате, сказано в тексте.
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Администрация Березников оспаривает передачу 83 сооружений гражданской защиты в собственность города. Мэрия подала заявление в арбитражный суд Пермского края о признании недействительным распоряжения Росимущества. Иск принят к производству, следует из материалов картотеки суда. Местные власти считают, что такие действия незаконны, поскольку обязанности по содержанию этого имущества создают дополнительные расходы для бюджета и причиняют ущерб из-за ненормативного состояния объектов. Мэрия также просила приостановить действие данного распоряжения, указано в картотеки арбитражного суда Пермского края. Заседание по данному вопросу назначено на 7 мая. Оно пройдет в закрытом формате, сказано в тексте.