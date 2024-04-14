Reuters: семь стран рискуют быть втянуты в войну Израиля и Ирана

15 апреля 2024 в 01:11 Размер текста - 17 +

Государства Персидского залива не заинтересованы в ирано-израильской войне Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Государства Персидского залива опасаются обострения ситуации и стремятся остановить новую ирано-израильскую войну. Никто из них не желает эскалации, и все хотят сдерживать ситуацию. Об этом говорят источники агентства Reuters. «Государства Персидского залива — Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Кувейт и Ирак — настаивают на прекращении полномасштабной войны после беспрецедентных ответных ударов Ирана по Израилю. Прямая война между Израилем и Ираном может быстро распространиться на страны Персидского залива, воздушное пространство которых находится между этими странами», — пишет издание. Источник агентства также уточняет, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, в частности, могут оказаться в выгодном положении для выстраивания переговоров между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами. Другой собеседник издания подчеркнул, что страны Персидского залива подталкивают Иран и главного сторонника Израиля — Соединенные Штаты — к отказу от эскалации. По словам обоих источников, Вашингтон уже оказывал давление на Израиль, требуя от него проявить сдержанность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государства Персидского залива опасаются обострения ситуации и стремятся остановить новую ирано-израильскую войну. Никто из них не желает эскалации, и все хотят сдерживать ситуацию. Об этом говорят источники агентства Reuters. «Государства Персидского залива — Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Кувейт и Ирак — настаивают на прекращении полномасштабной войны после беспрецедентных ответных ударов Ирана по Израилю. Прямая война между Израилем и Ираном может быстро распространиться на страны Персидского залива, воздушное пространство которых находится между этими странами», — пишет издание. Источник агентства также уточняет, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, в частности, могут оказаться в выгодном положении для выстраивания переговоров между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами. Другой собеседник издания подчеркнул, что страны Персидского залива подталкивают Иран и главного сторонника Израиля — Соединенные Штаты — к отказу от эскалации. По словам обоих источников, Вашингтон уже оказывал давление на Израиль, требуя от него проявить сдержанность.