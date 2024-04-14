14 апреля 2024

Часть отеля Four Seasons у Кремля хотят передать государству

© Служба новостей «URA.RU»
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Помещения отеля Four Seasons рядом с Кремлем были арестованы 3 апреля 2024 года Фото:

Часть помещений отеля Four Seasons на Охотном ряду в Москве, которые принадлежат экс-владельцу банка «Югры» Алексею Хотину, намерены передать государству. Обратить в доход РФ недвижимое имущество бизнесмена потребовала Федеральная служба судебных приставов.

«Мещанский районный суд наложил обеспечительные меры на торговую галерею „Модный сезон“ возле Кремля, а также на часть площадей пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow, расположенного по адресу Охотный ряд, 2, в том же здании, что и галерея. Речь идет минимум о 34,7 тыс квадратных метрах», — сообщает РБК.

Издание уточняет, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина в рамках мероприятий на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Другие детали в карточке процесса не раскрываются. ФССП также направила иски об изъятии активов к другим структурам, связанных с Хотиным.

Ранее ФНС заблокировала счета нефтяной компании «Негуснефть» в ХМАО, также аффилированной с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. В суде кредиторы требуют банкротства «Негуснефть» и более трех миллиардов рублей долгов.

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Часть помещений отеля Four Seasons на Охотном ряду в Москве, которые принадлежат экс-владельцу банка «Югры» Алексею Хотину, намерены передать государству. Обратить в доход РФ недвижимое имущество бизнесмена потребовала Федеральная служба судебных приставов. «Мещанский районный суд наложил обеспечительные меры на торговую галерею „Модный сезон“ возле Кремля, а также на часть площадей пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow, расположенного по адресу Охотный ряд, 2, в том же здании, что и галерея. Речь идет минимум о 34,7 тыс квадратных метрах», — сообщает РБК. Издание уточняет, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина в рамках мероприятий на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Другие детали в карточке процесса не раскрываются. ФССП также направила иски об изъятии активов к другим структурам, связанных с Хотиным. Ранее ФНС заблокировала счета нефтяной компании «Негуснефть» в ХМАО, также аффилированной с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. В суде кредиторы требуют банкротства «Негуснефть» и более трех миллиардов рублей долгов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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