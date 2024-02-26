Налоговая заблокировала счета бывшей компании Хотина в ХМАО

26 февраля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

ФНС арестовала счета компании «Негуснефть» из-за долга по налогам Фото: Александр Елизаров © URA.RU Налоговая заблокировала счета нефтяной компании «Негуснефть» в ХМАО. Предприятие связывают с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. «По данным ФНС для АО „Негуснефть“ имеются действующие решения о приостановлении операции по банковским счетам. Это означает прекращение банками всех расходных операций по заблокированным счетам, либо в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении», — указано в системе СБИС, данные которые основаны на официальных документах ФНС. По данным системы, компания находится в реестре юридических лиц ФНС, имеющих задолженность по уплате налогов. В суде кредиторы требуют банкротства «Негуснефть» и более трех миллиардов рублей долгов. Компания имеет лицензию на разработку Варынгского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в Нижневартовском районе ХМАО. Агентство направило в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО возбуждено уголовное дело против руководства компании АО «Негуснефть». Фигурантов обвиняют в сокрытии от налогов более 100 миллионов рублей.

Налоговая заблокировала счета нефтяной компании «Негуснефть» в ХМАО. Предприятие связывают с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. «По данным ФНС для АО „Негуснефть“ имеются действующие решения о приостановлении операции по банковским счетам. Это означает прекращение банками всех расходных операций по заблокированным счетам, либо в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении», — указано в системе СБИС, данные которые основаны на официальных документах ФНС. По данным системы, компания находится в реестре юридических лиц ФНС, имеющих задолженность по уплате налогов. В суде кредиторы требуют банкротства «Негуснефть» и более трех миллиардов рублей долгов. Компания имеет лицензию на разработку Варынгского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в Нижневартовском районе ХМАО. Агентство направило в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО возбуждено уголовное дело против руководства компании АО «Негуснефть». Фигурантов обвиняют в сокрытии от налогов более 100 миллионов рублей.