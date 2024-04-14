14 апреля 2024

Под Петербургом мужчина выстрелил из ружья в полицейского. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
В Коммунарах 49-летний мужчина начал стрелять в полицейского Фото:

В городе Коммунар в Ленинградской области мужчина начал стрелять из ружья в сотрудника полиции, прибывшего на место происшествия. Стрелка задержали бойцы СОБРа, рассказали в Следственном комитете РФ.

«Вечером 14 апреля в городе Коммунар Гатчинского района подозреваемый, препятствуя законной деятельности сотрудника полиции, который прибыл для прекращения нарушения общественного порядка, стал стрелять в него из ружья. Преступные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками СОБР МВД России», — сообщает Следственное управление СК РФ по Ленинградской области в своем telegram-канале.

В результате происшествия никто не пострадал. 49-летний задержанный обвиняется по статье УК РФ за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Видео появилось в telegram-канале «РЕН ТВ|Новости».

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В городе Коммунар в Ленинградской области мужчина начал стрелять из ружья в сотрудника полиции, прибывшего на место происшествия. Стрелка задержали бойцы СОБРа, рассказали в Следственном комитете РФ. «Вечером 14 апреля в городе Коммунар Гатчинского района подозреваемый, препятствуя законной деятельности сотрудника полиции, который прибыл для прекращения нарушения общественного порядка, стал стрелять в него из ружья. Преступные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками СОБР МВД России», — сообщает Следственное управление СК РФ по Ленинградской области в своем telegram-канале. В результате происшествия никто не пострадал. 49-летний задержанный обвиняется по статье УК РФ за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Видео появилось в telegram-канале «РЕН ТВ|Новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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