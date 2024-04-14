Под Петербургом мужчина выстрелил из ружья в полицейского. Видео

15 апреля 2024 в 04:51 Размер текста - 17 +

В Коммунарах 49-летний мужчина начал стрелять в полицейского Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В городе Коммунар в Ленинградской области мужчина начал стрелять из ружья в сотрудника полиции, прибывшего на место происшествия. Стрелка задержали бойцы СОБРа, рассказали в Следственном комитете РФ. «Вечером 14 апреля в городе Коммунар Гатчинского района подозреваемый, препятствуя законной деятельности сотрудника полиции, который прибыл для прекращения нарушения общественного порядка, стал стрелять в него из ружья. Преступные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками СОБР МВД России», — сообщает Следственное управление СК РФ по Ленинградской области в своем telegram-канале. В результате происшествия никто не пострадал. 49-летний задержанный обвиняется по статье УК РФ за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Видео появилось в telegram-канале «РЕН ТВ|Новости». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Коммунар в Ленинградской области мужчина начал стрелять из ружья в сотрудника полиции, прибывшего на место происшествия. Стрелка задержали бойцы СОБРа, рассказали в Следственном комитете РФ. «Вечером 14 апреля в городе Коммунар Гатчинского района подозреваемый, препятствуя законной деятельности сотрудника полиции, который прибыл для прекращения нарушения общественного порядка, стал стрелять в него из ружья. Преступные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками СОБР МВД России», — сообщает Следственное управление СК РФ по Ленинградской области в своем telegram-канале. В результате происшествия никто не пострадал. 49-летний задержанный обвиняется по статье УК РФ за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Видео появилось в telegram-канале «РЕН ТВ|Новости».