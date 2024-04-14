14 апреля 2024

Очистные сооружения Кургана работают штатно в условиях паводка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Южная аэрационная станция МУП «Водоканал». Екатеринбург, очистные сооружения, южная аэрационная станция, аэротенк с биологической очисткой
В Кургане не допустили ЧП на очистных сооружениях Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане очистные сооружения работают в штатном режиме в условиях паводка. Об этом сообщили представители «Водного союза» в своем telegram-канале.

«По состоянию на 15 апреля очистные сооружения водопровода Арбинка работают в штатном режиме. Вода в городе соответствует нормам», — подчеркнули в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

«Всю ночь сотрудники «Водного союза» помогали спасателям очищать курганский гидроузел от мусора. Они делают все возможное, чтобы не допустить ЧП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане очистные сооружения работают в штатном режиме в условиях паводка. Об этом сообщили представители «Водного союза» в своем telegram-канале. «По состоянию на 15 апреля очистные сооружения водопровода Арбинка работают в штатном режиме. Вода в городе соответствует нормам», — подчеркнули в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. «Всю ночь сотрудники «Водного союза» помогали спасателям очищать курганский гидроузел от мусора. Они делают все возможное, чтобы не допустить ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...