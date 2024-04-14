Очистные сооружения Кургана работают штатно в условиях паводка. Видео

15 апреля 2024 в 08:14 Размер текста - 17 +

В Кургане не допустили ЧП на очистных сооружениях Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане очистные сооружения работают в штатном режиме в условиях паводка. Об этом сообщили представители «Водного союза» в своем telegram-канале. «По состоянию на 15 апреля очистные сооружения водопровода Арбинка работают в штатном режиме. Вода в городе соответствует нормам», — подчеркнули в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. «Всю ночь сотрудники «Водного союза» помогали спасателям очищать курганский гидроузел от мусора. Они делают все возможное, чтобы не допустить ЧП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане очистные сооружения работают в штатном режиме в условиях паводка. Об этом сообщили представители «Водного союза» в своем telegram-канале. «По состоянию на 15 апреля очистные сооружения водопровода Арбинка работают в штатном режиме. Вода в городе соответствует нормам», — подчеркнули в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. «Всю ночь сотрудники «Водного союза» помогали спасателям очищать курганский гидроузел от мусора. Они делают все возможное, чтобы не допустить ЧП.