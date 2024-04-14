В Кургане не допустили ЧП на очистных сооружениях
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане очистные сооружения работают в штатном режиме в условиях паводка. Об этом сообщили представители «Водного союза» в своем telegram-канале.
«По состоянию на 15 апреля очистные сооружения водопровода Арбинка работают в штатном режиме. Вода в городе соответствует нормам», — подчеркнули в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
«Всю ночь сотрудники «Водного союза» помогали спасателям очищать курганский гидроузел от мусора. Они делают все возможное, чтобы не допустить ЧП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!