В Госдуму внесли проект о запрете покупать оружие иностранцам

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, направленный на запрет приобретения оружия иностранными гражданами на территории РФ. Документ опубликован в думской электронной базе.
«Законопроектом предлагается внести <…> изменения, предусматривающие установление запрета на приобретение оружия иностранными гражданами», — сообщается в пояснительной записке к проекту, подготовленной депутатами Михаилом Матвеевым и Сергеем Обуховым. Авторы инициативы подчеркивают, что оружие является источником повышенной опасности.
В документе отмечается необходимость усиления правового режима оборота оружия для обеспечения безопасности граждан. Предлагается ограничить возможности иностранных граждан на покупку и ввоз оружия в РФ.
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Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, направленный на запрет приобретения оружия иностранными гражданами на территории РФ. Документ опубликован в думской электронной базе. «Законопроектом предлагается внести <…> изменения, предусматривающие установление запрета на приобретение оружия иностранными гражданами», — сообщается в пояснительной записке к проекту, подготовленной депутатами Михаилом Матвеевым и Сергеем Обуховым. Авторы инициативы подчеркивают, что оружие является источником повышенной опасности. В документе отмечается необходимость усиления правового режима оборота оружия для обеспечения безопасности граждан. Предлагается ограничить возможности иностранных граждан на покупку и ввоз оружия в РФ.