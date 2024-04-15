Как увеличить шансы на получение ипотеки в 2024 году

РБК: первоначальный взнос по ипотеке в 2024 году составит 30%

15 апреля 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Чтобы увеличить шанс на получение ипотеки, долговая нагрузка не должна превышать 50% от дохода Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В 2024 году получение ипотечного кредита стало более сложным испытанием для заемщиков. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на ипотеку достигла 56%, что на 15 процентных пунктов выше, чем в начале года. Особенно затруднительна ситуация на рынке новостроек, где отказы составляют 65%. О том, как увеличить шансы на ипотеку в текущем году — в материале URA.RU. Причины участившихся отказов Отказы в ипотеке связаны не только с плохой кредитной историей, но и с превышением платежно-долговой нагрузки (ПДН) и расхождением заявленного и подтвержденного дохода, передает РБК. Банки стали более внимательно проверять заемщиков и требуют дополнительные документы, что может привести к отказам даже после предварительного одобрения. Как повысить шансы на одобрение Соблюдение ПДН: заемщику нужно убедиться, что его долговая нагрузка не превышает 50% от дохода. Для этого можно использовать ипотечные калькуляторы для расчета оптимальной суммы кредита. Первый взнос: В текущем году шансы на одобрение возрастают при первом взносе от 30% стоимости жилья. Больший взнос снижает риски для банка и повышает вероятность получения кредита. Кредитная история: Перед обращением в банк нужно оплатить все налоги, штрафы и другие задолженности. Все это может отразиться на кредитной истории. Созаемщик: Можно привлечь созаемщика с хорошим доходом и низкой долговой нагрузкой. Такая мера может повысить шансы на одобрение кредита. Дополнительные советы Новость по теме Как вернуть налоговый вычет за проценты по ипотеке Закрытие кредитных карт: Лишние кредитные карты учитываются при расчете ПДН. Поэтому стоит закрыть ненужные карты и сократить лимиты. Аккуратность с документами: Необходимо проверить все документы на предмет ошибок и неточностей, так как это может стать причиной отказа. Достоверность доходов: Не стоит завышать сумму дохода. Банки тщательно проверяют предоставленные данные. Одна заявка в один банк: Не следует подавать заявки в несколько банков одновременно. Подобные действия могут снизить кредитный рейтинг заемщика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году получение ипотечного кредита стало более сложным испытанием для заемщиков. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на ипотеку достигла 56%, что на 15 процентных пунктов выше, чем в начале года. Особенно затруднительна ситуация на рынке новостроек, где отказы составляют 65%. О том, как увеличить шансы на ипотеку в текущем году — в материале URA.RU. Отказы в ипотеке связаны не только с плохой кредитной историей, но и с превышением платежно-долговой нагрузки (ПДН) и расхождением заявленного и подтвержденного дохода, передает РБК. Банки стали более внимательно проверять заемщиков и требуют дополнительные документы, что может привести к отказам даже после предварительного одобрения. Соблюдение ПДН: заемщику нужно убедиться, что его долговая нагрузка не превышает 50% от дохода. Для этого можно использовать ипотечные калькуляторы для расчета оптимальной суммы кредита. Первый взнос: В текущем году шансы на одобрение возрастают при первом взносе от 30% стоимости жилья. Больший взнос снижает риски для банка и повышает вероятность получения кредита. Кредитная история: Перед обращением в банк нужно оплатить все налоги, штрафы и другие задолженности. Все это может отразиться на кредитной истории. Созаемщик: Можно привлечь созаемщика с хорошим доходом и низкой долговой нагрузкой. Такая мера может повысить шансы на одобрение кредита. Закрытие кредитных карт: Лишние кредитные карты учитываются при расчете ПДН. Поэтому стоит закрыть ненужные карты и сократить лимиты. Аккуратность с документами: Необходимо проверить все документы на предмет ошибок и неточностей, так как это может стать причиной отказа. Достоверность доходов: Не стоит завышать сумму дохода. Банки тщательно проверяют предоставленные данные. Одна заявка в один банк: Не следует подавать заявки в несколько банков одновременно. Подобные действия могут снизить кредитный рейтинг заемщика.