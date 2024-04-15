Губернатор Волгоградской области предложил Путину новую меру поддержки участников СВО

Путину предложили обеспечить раненых бойцов СВО транспортными средствами

15 апреля 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Путин провел встречу с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым Фото: Владимир Андреев © URA.RU На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил российскому лидеру новую меру поддержки бойцов специальной операции. Речь об обеспечении на федеральном уровне раненых участников СВО транспортными средствами или социальным такси. «В Волгоградской области принято решение обеспечивать транспортными средствами участников СВО, получивших ранение либо травму опорно-двигательного аппарата, но которые по медицинским показаниям имеют возможность управлять транспортными средствами. Тому, кто не имеет, к сожалению, возможности управлять транспортными средствами, мы предоставляем социальное такси, чтобы отвезти по необходимости в социальное учреждение либо выполнить те или иные домашние дела», — сказал Бочаров, добавив, что такая мера поддержки должна распространяться, в том числе и на всей территории России. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». В заключение, Бочаров попросил у Владимира Путина и жителей региона поддержки для выдвижения на пост руководителя Волгоградской области. «Работа действительно большая, немало сделано. У Вас все на марше, что называется, и я, безусловно, желаю вам удачи. С людьми надо, конечно, работать, с тем чтобы показать результаты того, что сделано, и напрямую в диалоге с жителями определить приоритеты на ближайшее время», — резюмировал президент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил российскому лидеру новую меру поддержки бойцов специальной операции. Речь об обеспечении на федеральном уровне раненых участников СВО транспортными средствами или социальным такси. «В Волгоградской области принято решение обеспечивать транспортными средствами участников СВО, получивших ранение либо травму опорно-двигательного аппарата, но которые по медицинским показаниям имеют возможность управлять транспортными средствами. Тому, кто не имеет, к сожалению, возможности управлять транспортными средствами, мы предоставляем социальное такси, чтобы отвезти по необходимости в социальное учреждение либо выполнить те или иные домашние дела», — сказал Бочаров, добавив, что такая мера поддержки должна распространяться, в том числе и на всей территории России. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». В заключение, Бочаров попросил у Владимира Путина и жителей региона поддержки для выдвижения на пост руководителя Волгоградской области. «Работа действительно большая, немало сделано. У Вас все на марше, что называется, и я, безусловно, желаю вам удачи. С людьми надо, конечно, работать, с тем чтобы показать результаты того, что сделано, и напрямую в диалоге с жителями определить приоритеты на ближайшее время», — резюмировал президент.