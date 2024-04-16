В Совбезе пообещали заслуженное наказание для террористов из «Крокуса»

Все участники и организаторы нападения на «Крокус Сити Холл», включая их соучастников и прочих связанных с ними лиц, будут наказаны по всей строгостью закона. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Исполнители, пособники, организаторы этого чудовищного кровавого теракта, иные аффилированные лица понесут заслуженное наказание», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что нападавшим не удастся спрятаться от правосудия.
Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Вооруженные автоматами Калашникова люди ворвались в концертный зал и отрыли огонь по посетителям здания.
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