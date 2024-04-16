В Совбезе пообещали заслуженное наказание для террористов из «Крокуса»

Патрушев: организаторы теракта в «Крокусе» понесут заслуженное наказание
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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Все ответственные за теракт в «Крокусе» будут наказаны по всей строгости, заявил Николай Патрушев Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Все участники и организаторы нападения на «Крокус Сити Холл», включая их соучастников и прочих связанных с ними лиц, будут наказаны по всей строгостью закона. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Исполнители, пособники, организаторы этого чудовищного кровавого теракта, иные аффилированные лица понесут заслуженное наказание», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что нападавшим не удастся спрятаться от правосудия.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Вооруженные автоматами Калашникова люди ворвались в концертный зал и отрыли огонь по посетителям здания.

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Все участники и организаторы нападения на «Крокус Сити Холл», включая их соучастников и прочих связанных с ними лиц, будут наказаны по всей строгостью закона. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Исполнители, пособники, организаторы этого чудовищного кровавого теракта, иные аффилированные лица понесут заслуженное наказание», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что нападавшим не удастся спрятаться от правосудия. Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Вооруженные автоматами Калашникова люди ворвались в концертный зал и отрыли огонь по посетителям здания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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