В Совбезе пообещали заслуженное наказание для террористов из «Крокуса»

Патрушев: организаторы теракта в «Крокусе» понесут заслуженное наказание

16 апреля 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Все ответственные за теракт в «Крокусе» будут наказаны по всей строгости, заявил Николай Патрушев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Все участники и организаторы нападения на «Крокус Сити Холл», включая их соучастников и прочих связанных с ними лиц, будут наказаны по всей строгостью закона. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Исполнители, пособники, организаторы этого чудовищного кровавого теракта, иные аффилированные лица понесут заслуженное наказание», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что нападавшим не удастся спрятаться от правосудия. Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Вооруженные автоматами Калашникова люди ворвались в концертный зал и отрыли огонь по посетителям здания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все участники и организаторы нападения на «Крокус Сити Холл», включая их соучастников и прочих связанных с ними лиц, будут наказаны по всей строгостью закона. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Исполнители, пособники, организаторы этого чудовищного кровавого теракта, иные аффилированные лица понесут заслуженное наказание», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что нападавшим не удастся спрятаться от правосудия. Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Вооруженные автоматами Калашникова люди ворвались в концертный зал и отрыли огонь по посетителям здания.