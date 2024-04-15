15 апреля 2024

Суд наказал магазин торговой сети «Доброцен» в ХМАО за испорченное молоко

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, молоко, молочная продукция
В магазине сети «Доброцен» в Нягани нашли просроченное молоко Фото:

Роспотребнадзор ХМАО обнаружил в магазине «Доброцен» (ООО «ПВ-НОВЫЙ УРАЛ») в Нягани молоко с истекшим сроком годности. После предписания ведомства нарушение не исправили, поэтому дело направили в суд. Суд привлек к торговую сеть к административной ответственности и назначил штраф.

«Территориальный отдел Роспотребнадзора в городе Нягани и Октябрьском районе выявил, что в магазине „Доброцен“ (ООО „ПВ-НОВЫЙ УРАЛ“) продают молочную продукцию (сыр, йогурт, масло) с истекшим сроком годности. В адрес ООО „ПВ-НОВЫЙ УРАЛ“ было выдано предписание об устранении нарушений, но магазин продолжал продавать испорченную продукцию. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — сообщил Роспотребнадзор ХМАО на официальном сайте ведомства.

За невыполнение требований Роспотребнадзора на торговую сеть завели административное дело. Его направили в мировой суд Екатеринбурга, где зарегистрирована фирма. Штраф за невыполнение требований ведомства составил 10 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор ХМАО обнаружил партию фальсифицированного молока в столовой соцучреждения Октябрьского района. Сто литровых пакетов молока вернули поставщику.

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Роспотребнадзор ХМАО обнаружил в магазине «Доброцен» (ООО «ПВ-НОВЫЙ УРАЛ») в Нягани молоко с истекшим сроком годности. После предписания ведомства нарушение не исправили, поэтому дело направили в суд. Суд привлек к торговую сеть к административной ответственности и назначил штраф. «Территориальный отдел Роспотребнадзора в городе Нягани и Октябрьском районе выявил, что в магазине „Доброцен“ (ООО „ПВ-НОВЫЙ УРАЛ“) продают молочную продукцию (сыр, йогурт, масло) с истекшим сроком годности. В адрес ООО „ПВ-НОВЫЙ УРАЛ“ было выдано предписание об устранении нарушений, но магазин продолжал продавать испорченную продукцию. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — сообщил Роспотребнадзор ХМАО на официальном сайте ведомства. За невыполнение требований Роспотребнадзора на торговую сеть завели административное дело. Его направили в мировой суд Екатеринбурга, где зарегистрирована фирма. Штраф за невыполнение требований ведомства составил 10 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор ХМАО обнаружил партию фальсифицированного молока в столовой соцучреждения Октябрьского района. Сто литровых пакетов молока вернули поставщику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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