Дуров рассказал о своем отношении к инновациям Илона Маска

Дуров назвал покупку Маском компании Twitter отличным достижением

17 апреля 2024 в 05:19 Размер текста - 17 +

Дуров оценил желание Маска внедрять инновации Фото: TechCrunch /Flickr Предприниматель Павле Дуров считает инновации бизнесмена Илона Маска по реорганизации соцсети Х отличным достижением. Об этом заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Вы могли видеть, как X пробует много вещей. Некоторые из них окажутся ошибками. Некоторые из них сработают, но, по крайней мере, они пытаются внедрять инновации», — сказал Дуров, назвав покупку Маском компании Twitter «отличным достижением». Интервью Дурова Карлсону появилось на официальном сайте журналиста. Оно длится около часа. В нем Дуров рассказал, что на работу Telegram большое давление оказывают американские корпорации Apple и Google. Также он сообщил, что ФБР в США оказывают ему и его сотрудникам чрезмерное внимание. По его словам, работника Telegram пытались нанять американские спецслужбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель Павле Дуров считает инновации бизнесмена Илона Маска по реорганизации соцсети Х отличным достижением. Об этом заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Вы могли видеть, как X пробует много вещей. Некоторые из них окажутся ошибками. Некоторые из них сработают, но, по крайней мере, они пытаются внедрять инновации», — сказал Дуров, назвав покупку Маском компании Twitter «отличным достижением». Интервью Дурова Карлсону появилось на официальном сайте журналиста. Оно длится около часа. В нем Дуров рассказал, что на работу Telegram большое давление оказывают американские корпорации Apple и Google. Также он сообщил, что ФБР в США оказывают ему и его сотрудникам чрезмерное внимание. По его словам, работника Telegram пытались нанять американские спецслужбы.