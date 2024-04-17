Дуров рассказал о своем отношении к инновациям Илона Маска

Дуров назвал покупку Маском компании Twitter отличным достижением
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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Дуров оценил желание Маска внедрять инновации Фото:

Предприниматель Павле Дуров считает инновации бизнесмена Илона Маска по реорганизации соцсети Х отличным достижением. Об этом заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Вы могли видеть, как X пробует много вещей. Некоторые из них окажутся ошибками. Некоторые из них сработают, но, по крайней мере, они пытаются внедрять инновации», — сказал Дуров, назвав покупку Маском компании Twitter «отличным достижением».

Интервью Дурова Карлсону появилось на официальном сайте журналиста. Оно длится около часа. В нем Дуров рассказал, что на работу Telegram большое давление оказывают американские корпорации Apple и Google. Также он сообщил, что ФБР в США оказывают ему и его сотрудникам чрезмерное внимание. По его словам, работника Telegram пытались нанять американские спецслужбы.

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Предприниматель Павле Дуров считает инновации бизнесмена Илона Маска по реорганизации соцсети Х отличным достижением. Об этом заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Вы могли видеть, как X пробует много вещей. Некоторые из них окажутся ошибками. Некоторые из них сработают, но, по крайней мере, они пытаются внедрять инновации», — сказал Дуров, назвав покупку Маском компании Twitter «отличным достижением». Интервью Дурова Карлсону появилось на официальном сайте журналиста. Оно длится около часа. В нем Дуров рассказал, что на работу Telegram большое давление оказывают американские корпорации Apple и Google. Также он сообщил, что ФБР в США оказывают ему и его сотрудникам чрезмерное внимание. По его словам, работника Telegram пытались нанять американские спецслужбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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