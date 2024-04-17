Дуров рассказал о своем отношении к инновациям Илона Маска

Предприниматель Павле Дуров считает инновации бизнесмена Илона Маска по реорганизации соцсети Х отличным достижением. Об этом заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Вы могли видеть, как X пробует много вещей. Некоторые из них окажутся ошибками. Некоторые из них сработают, но, по крайней мере, они пытаются внедрять инновации», — сказал Дуров, назвав покупку Маском компании Twitter «отличным достижением».
Интервью Дурова Карлсону появилось на официальном сайте журналиста. Оно длится около часа. В нем Дуров рассказал, что на работу Telegram большое давление оказывают американские корпорации Apple и Google. Также он сообщил, что ФБР в США оказывают ему и его сотрудникам чрезмерное внимание. По его словам, работника Telegram пытались нанять американские спецслужбы.
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