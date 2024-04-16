Дуров: Apple и Google оказывают большое давление на Telegram

17 апреля 2024 в 04:32 Размер текста - 17 +

Американские корпорации Apple и Google, а не правительства, оказывают давление на работу Telegram. Об этом заявил предприниматель Павле Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Я бы сказал, что наибольшее давление на Telegram оказывают не правительства, а Apple и Google. Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне», — сказал Карлсон. Видео интервью появилось на официальном сайте журналиста. По его словам, руководство этих корпораций заявляется, что при несоблюдении установленных ими правил, приложение Telegram из магазинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские корпорации Apple и Google, а не правительства, оказывают давление на работу Telegram. Об этом заявил предприниматель Павле Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Я бы сказал, что наибольшее давление на Telegram оказывают не правительства, а Apple и Google. Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне», — сказал Карлсон. Видео интервью появилось на официальном сайте журналиста. По его словам, руководство этих корпораций заявляется, что при несоблюдении установленных ими правил, приложение Telegram из магазинов.