16 апреля 2024

Дуров: Apple и Google оказывают большое давление на Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
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Американские корпорации Apple и Google, а не правительства, оказывают давление на работу Telegram. Об этом заявил предприниматель Павле Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Я бы сказал, что наибольшее давление на Telegram оказывают не правительства, а Apple и Google. Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне», — сказал Карлсон. Видео интервью появилось на официальном сайте журналиста. По его словам, руководство этих корпораций заявляется, что при несоблюдении установленных ими правил, приложение Telegram из магазинов.

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Американские корпорации Apple и Google, а не правительства, оказывают давление на работу Telegram. Об этом заявил предприниматель Павле Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Я бы сказал, что наибольшее давление на Telegram оказывают не правительства, а Apple и Google. Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне», — сказал Карлсон. Видео интервью появилось на официальном сайте журналиста. По его словам, руководство этих корпораций заявляется, что при несоблюдении установленных ими правил, приложение Telegram из магазинов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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