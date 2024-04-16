Дуров: Apple и Google оказывают большое давление на Telegram

Американские корпорации Apple и Google, а не правительства, оказывают давление на работу Telegram. Об этом заявил предприниматель Павле Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Я бы сказал, что наибольшее давление на Telegram оказывают не правительства, а Apple и Google. Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне», — сказал Карлсон. Видео интервью появилось на официальном сайте журналиста. По его словам, руководство этих корпораций заявляется, что при несоблюдении установленных ими правил, приложение Telegram из магазинов.
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