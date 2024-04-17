Названы главные минусы китайских автомобилей

Автоэксперт Житнухин: главные минусы китайских авто — комплектация и стоимость
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Ремонт улицы Куйбышева. Пермь, китайский автомобиль, haval, хавал
Средняя стоимость китайской машины в 2024 году — три миллиона рублей Фото:

Главными минусами китайских автомобилей являются их цена и особенности комплектации. Об этом заявил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

«Средняя стоимость автомобиля в текущем году увеличилась до трех миллионов рублей, то есть примерно в полтора раза за последние годы. При этом в течение всего года возможен рост цен еще на 20 процентов в зависимости от бренда авто и комплектации», — сказал Житнухин изданию «Лента.ру».

Он также привел в пример некоторые китайские автомобили со специальными системами крепления стеклоочистительных щеток, которые невозможно сменить с летних на зимние. Житнухин подчеркнул, что автопром КНР считается оптимальным по соотношению цены и качества.

В России за год на 96,7% подорожали китайские кроссоверы с пробегом, передает «Национальная служба новостей». С начала 2024 года лидерами по продажам в РФ стали машины марки Geely, на втором месте — Chery, замыкает тройку лидеров Lifan.

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Главными минусами китайских автомобилей являются их цена и особенности комплектации. Об этом заявил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. «Средняя стоимость автомобиля в текущем году увеличилась до трех миллионов рублей, то есть примерно в полтора раза за последние годы. При этом в течение всего года возможен рост цен еще на 20 процентов в зависимости от бренда авто и комплектации», — сказал Житнухин изданию «Лента.ру». Он также привел в пример некоторые китайские автомобили со специальными системами крепления стеклоочистительных щеток, которые невозможно сменить с летних на зимние. Житнухин подчеркнул, что автопром КНР считается оптимальным по соотношению цены и качества. В России за год на 96,7% подорожали китайские кроссоверы с пробегом, передает «Национальная служба новостей». С начала 2024 года лидерами по продажам в РФ стали машины марки Geely, на втором месте — Chery, замыкает тройку лидеров Lifan.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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