Власти Нижневартовска сделали прогноз о масштабах предстоящего паводка

17 апреля 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Уровень воды в реке Обь в половодье поднимется на 8-9 метров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По прогнозу властей Нижневартовска (ХМАО), в 2024 году вода в Оби поднимется на 8-9 метров. Половодье не угрожает затоплением городским территориям и дачным поселкам. «Согласно официальному прогнозу Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала „Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ ожидаемый высший уровень воды в реке Оби в период весенне-летнего половодья 2024 года, в границах города Нижневартовска, ожидается в пределах 800-890 см. В настоящее время угроза затопления (подтопления) дачных территорий не прогнозируется», — сообщили агентству в администрации города. Для сравнения, в 2023 году вода в Оби во время паводка поднялась на 764 см. Планку в 10 метров уровень реки превысил лишь трижды за последние 45 лет: в 1979, 2007, 2015 годах. Этой весной Обь начнет освобождаться ото льда в последних числах апреля. «Ожидаемый срок вскрытия реки Оби в границах города Нижневартовска — 29 апреля 2024 года (допустимая погрешность +/- 6 суток), в 2023 году дата вскрытия реки Оби — 7 мая», — сообщили в городском Управлении по делам ГО и ЧС. Прогнозы о масштабах паводка могут быть скорректированы в конце апреля. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе шесть деревень и сел попадают в зону подтопления во время весеннего паводка. Это может случится, если уровень воды в реках Обь и Вах превысит критические отметки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По прогнозу властей Нижневартовска (ХМАО), в 2024 году вода в Оби поднимется на 8-9 метров. Половодье не угрожает затоплением городским территориям и дачным поселкам. «Согласно официальному прогнозу Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала „Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ ожидаемый высший уровень воды в реке Оби в период весенне-летнего половодья 2024 года, в границах города Нижневартовска, ожидается в пределах 800-890 см. В настоящее время угроза затопления (подтопления) дачных территорий не прогнозируется», — сообщили агентству в администрации города. Для сравнения, в 2023 году вода в Оби во время паводка поднялась на 764 см. Планку в 10 метров уровень реки превысил лишь трижды за последние 45 лет: в 1979, 2007, 2015 годах. Этой весной Обь начнет освобождаться ото льда в последних числах апреля. «Ожидаемый срок вскрытия реки Оби в границах города Нижневартовска — 29 апреля 2024 года (допустимая погрешность +/- 6 суток), в 2023 году дата вскрытия реки Оби — 7 мая», — сообщили в городском Управлении по делам ГО и ЧС. Прогнозы о масштабах паводка могут быть скорректированы в конце апреля. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе шесть деревень и сел попадают в зону подтопления во время весеннего паводка. Это может случится, если уровень воды в реках Обь и Вах превысит критические отметки.