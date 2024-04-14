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Шесть населенных пунктов в районе ХМАО оказались под угрозой паводка

В Нижневартовском районе шесть поселений оказались под угрозой паводка
© Служба новостей «URA.RU»
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Поднятие уровня воды в реке Исеть. Екатеринбург, паводок, уровень воды, подтопление
В Нижневартовском районе шесть деревень и сел попадают в зону подтопления Фото:

В Нижневартовском районе шесть деревень и сел попадают в зону подтопления во время весеннего паводка. Об этом URA.RU сообщила районная администрация.

«В Нижневартовском районе подвержены подтоплению шесть населенных пунктов. Все они входят в реестр населенных пунктов округа, попадающих в зоны подтопления. На аппаратном совещании при главе Нижневартовского района специалисты озвучили критический уровень воды в реках для сел и деревень муниципалитета», — сообщила агентству пресс-служба мэрии.

Среди этих населенных пунктов деревня Вата, для которой критический уровень воды реке Обь составляет 1050 см. В зону подтопления также входят села Ларьяк (река Вах — 650 см), Корлики (критический уровень воды не определен), Былино (Обь — 940 см) и деревни Вампугол (Обь — 955 см) и Соснина (Обь — 950 см). Уровень воды в реках ежедневно мониторят.

«При наступлении таких критических показателей в зону подтопления могут попасть более 150 человек. На этот случай специалисты районного управления ГО и ЧС готовы развернуть пункты временного размещения граждан», — уточняют в мэрии. А животных из подсобных хозяйств в случае необходимости эвакуируют на остров Вилинская горка.

Ранее URA.RU рассказывало, в ХМАО оценили угрозу весеннего паводка. Тогда власти Нижневартовска давали положительный прогноз.

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В Нижневартовском районе шесть деревень и сел попадают в зону подтопления во время весеннего паводка. Об этом URA.RU сообщила районная администрация. «В Нижневартовском районе подвержены подтоплению шесть населенных пунктов. Все они входят в реестр населенных пунктов округа, попадающих в зоны подтопления. На аппаратном совещании при главе Нижневартовского района специалисты озвучили критический уровень воды в реках для сел и деревень муниципалитета», — сообщила агентству пресс-служба мэрии. Среди этих населенных пунктов деревня Вата, для которой критический уровень воды реке Обь составляет 1050 см. В зону подтопления также входят села Ларьяк (река Вах — 650 см), Корлики (критический уровень воды не определен), Былино (Обь — 940 см) и деревни Вампугол (Обь — 955 см) и Соснина (Обь — 950 см). Уровень воды в реках ежедневно мониторят. «При наступлении таких критических показателей в зону подтопления могут попасть более 150 человек. На этот случай специалисты районного управления ГО и ЧС готовы развернуть пункты временного размещения граждан», — уточняют в мэрии. А животных из подсобных хозяйств в случае необходимости эвакуируют на остров Вилинская горка. Ранее URA.RU рассказывало, в ХМАО оценили угрозу весеннего паводка. Тогда власти Нижневартовска давали положительный прогноз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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