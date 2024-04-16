Депутат-единоросс из ХМАО, судимый за наркотики, сложил полномочия

Единоросс Газизов, судимый за хранение наркотиков, покинул думу Нефтеюганска

17 апреля 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Единоросс покинул думу Нефтеюганска за 10 дней до суда об оспаривании легитимности его выборов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат городской думы Нефтеюганска Олег Газизов сложил полномочия. Источники URA.RU сообщают, что это произошло из-за судимости за хранение наркотиков, и отмечают, что осужденный по ч.2. ст. 228 в августе 2014 года политик не имел права участвовать в выборах в нефтеюганскую гордуму в 2021 году — запрет на пассивное избирательное право в таком случае составляет 10 лет. «Газизов был судим за хранение наркотиков в августе 2014 года, но так как производство шло в особом порядке, судимость снималась через год. Однако ТИК во время выборов почему-то не учел, что политик не имел права баллотироваться в гордуму Нефтеюганска. В его случае есть судимость по „тяжелой“ статье, а значит, действует запрет на пассивное избирательное право в течение 10 лет. Несостыковку заметили общественники, которые пожаловались на депутата и ТИК в прокуратуру», — сообщает инсайдер. В картотеке судебного делопроизводства хранится электронная версия приговора. Газизов получил условный срок и штраф в размере 5000 рублей, он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В материалах дела указано, что полиция поймала нарушителя на хранении наркотиков в крупном размере — Газизов купил сверток и хранил его в пепельнице автомобиля. На сайте Нефтеюганского районного суда опубликована информация, что 27 апреля 2024 года состоится заседание об оспаривании решения ТИК о регистрации Газизова в качестве кандидата на выборах в думу муниципалитета. Также общественники планируют поднять вопрос о действиях председателя теризбиркома Светланы Мозолевской. «Единоросс сложил полномочия за 10 дней до заседания суда, на котором должно быть оспорено его избрание в гордуму, чтобы не компрометировать партию», — уточняет информатор. Газизов опубликовал на своей странице «Вконтакте» пост о сложении полномочий. «В связи с возникшими личными обстоятельствами, я принял решение сложить полномочия депутата. Это было непростое решение, но я считаю его наилучшим в данной ситуации. Я хочу поблагодарить всех Вас за доверие и поддержку, которую я получал в течение всего времени своей работы», — написал экс-депутат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат городской думы Нефтеюганска Олег Газизов сложил полномочия. Источники URA.RU сообщают, что это произошло из-за судимости за хранение наркотиков, и отмечают, что осужденный по ч.2. ст. 228 в августе 2014 года политик не имел права участвовать в выборах в нефтеюганскую гордуму в 2021 году — запрет на пассивное избирательное право в таком случае составляет 10 лет. «Газизов был судим за хранение наркотиков в августе 2014 года, но так как производство шло в особом порядке, судимость снималась через год. Однако ТИК во время выборов почему-то не учел, что политик не имел права баллотироваться в гордуму Нефтеюганска. В его случае есть судимость по „тяжелой“ статье, а значит, действует запрет на пассивное избирательное право в течение 10 лет. Несостыковку заметили общественники, которые пожаловались на депутата и ТИК в прокуратуру», — сообщает инсайдер. В картотеке судебного делопроизводства хранится электронная версия приговора. Газизов получил условный срок и штраф в размере 5000 рублей, он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В материалах дела указано, что полиция поймала нарушителя на хранении наркотиков в крупном размере — Газизов купил сверток и хранил его в пепельнице автомобиля. На сайте Нефтеюганского районного суда опубликована информация, что 27 апреля 2024 года состоится заседание об оспаривании решения ТИК о регистрации Газизова в качестве кандидата на выборах в думу муниципалитета. Также общественники планируют поднять вопрос о действиях председателя теризбиркома Светланы Мозолевской. «Единоросс сложил полномочия за 10 дней до заседания суда, на котором должно быть оспорено его избрание в гордуму, чтобы не компрометировать партию», — уточняет информатор. Газизов опубликовал на своей странице «Вконтакте» пост о сложении полномочий. «В связи с возникшими личными обстоятельствами, я принял решение сложить полномочия депутата. Это было непростое решение, но я считаю его наилучшим в данной ситуации. Я хочу поблагодарить всех Вас за доверие и поддержку, которую я получал в течение всего времени своей работы», — написал экс-депутат.