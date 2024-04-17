Пожарные службы потушили огонь в Белоярской школе-интернате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Белоярск Приуральского района ЯНАО произошел пожар. Возгорание началось в спальном корпусе местной школы-интерната — сообщили на официальном сайте «Противопожарной службы ЯНАО».

«На момент прибытия дежурного караула наблюдалось горение матраса в спальном помещении. В 11:15 пожар ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО», — сказано в сообщении.

Пожар удалось потушить спустя 10 минут после поступления вызова. В момент происшествия из здания эвакуировали 34 ребенка и 17 сотрудников образовательного учреждения. Инцидент обошелся без пострадавших. В настоящее время идет выяснение источника возгорания.