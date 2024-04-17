Борисов раскрыл детали пуска ракеты «Ангара-А5М»

Борисов: запуск «Ангара-А5М» совместят с испытаниями пилотируемого корабля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
4-й съезд общества "Знание". Москва, борисов юрий
Борисов (на фото) отметил, что «Ангара-А5М» должна стать основным средством выведения пилотируемого корабля на орбиты Фото:

Первый запуск ракеты «Ангара-А5М», который пройдет в 2027 году, будет совмещен с испытаниями нового пилотируемого корабля в беспилотном варианте. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«В 2027 году он [запуск] будет совмещен с комплексными испытаниями нового корабля в беспилотном варианте, и это будет наш следующий пуск „Ангара-А5М“ с космодрома „Восточный“», — заявил Борисов президенту РФ Владимиру Путину во время совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Борисов добавил, что модернизированная «Ангара-А5М» должна стать основным средством выведения модулей и пилотируемого транспортного корабля нового поколения на целевые орбиты. Также недавно были завершены огневые испытания и подтверждены заявленные характеристики маршевого двигателя ракеты РД-191М. У «Ангара-А5М» появилась увеличенная на 10% тяга, навигационная аппаратура, обновленная система управления и другие важные характеристики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый запуск ракеты «Ангара-А5М», который пройдет в 2027 году, будет совмещен с испытаниями нового пилотируемого корабля в беспилотном варианте. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. «В 2027 году он [запуск] будет совмещен с комплексными испытаниями нового корабля в беспилотном варианте, и это будет наш следующий пуск „Ангара-А5М“ с космодрома „Восточный“», — заявил Борисов президенту РФ Владимиру Путину во время совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Борисов добавил, что модернизированная «Ангара-А5М» должна стать основным средством выведения модулей и пилотируемого транспортного корабля нового поколения на целевые орбиты. Также недавно были завершены огневые испытания и подтверждены заявленные характеристики маршевого двигателя ракеты РД-191М. У «Ангара-А5М» появилась увеличенная на 10% тяга, навигационная аппаратура, обновленная система управления и другие важные характеристики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...