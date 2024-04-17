Борисов раскрыл детали пуска ракеты «Ангара-А5М»

Борисов: запуск «Ангара-А5М» совместят с испытаниями пилотируемого корабля

17 апреля 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Борисов (на фото) отметил, что «Ангара-А5М» должна стать основным средством выведения пилотируемого корабля на орбиты Фото: Роман Наумов © URA.RU Первый запуск ракеты «Ангара-А5М», который пройдет в 2027 году, будет совмещен с испытаниями нового пилотируемого корабля в беспилотном варианте. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. «В 2027 году он [запуск] будет совмещен с комплексными испытаниями нового корабля в беспилотном варианте, и это будет наш следующий пуск „Ангара-А5М“ с космодрома „Восточный“», — заявил Борисов президенту РФ Владимиру Путину во время совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Борисов добавил, что модернизированная «Ангара-А5М» должна стать основным средством выведения модулей и пилотируемого транспортного корабля нового поколения на целевые орбиты. Также недавно были завершены огневые испытания и подтверждены заявленные характеристики маршевого двигателя ракеты РД-191М. У «Ангара-А5М» появилась увеличенная на 10% тяга, навигационная аппаратура, обновленная система управления и другие важные характеристики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый запуск ракеты «Ангара-А5М», который пройдет в 2027 году, будет совмещен с испытаниями нового пилотируемого корабля в беспилотном варианте. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. «В 2027 году он [запуск] будет совмещен с комплексными испытаниями нового корабля в беспилотном варианте, и это будет наш следующий пуск „Ангара-А5М“ с космодрома „Восточный“», — заявил Борисов президенту РФ Владимиру Путину во время совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Борисов добавил, что модернизированная «Ангара-А5М» должна стать основным средством выведения модулей и пилотируемого транспортного корабля нового поколения на целевые орбиты. Также недавно были завершены огневые испытания и подтверждены заявленные характеристики маршевого двигателя ракеты РД-191М. У «Ангара-А5М» появилась увеличенная на 10% тяга, навигационная аппаратура, обновленная система управления и другие важные характеристики.