Роспотребнадзор ХМАО предупредил туристов о рисках заражения холерой в Индии

Роспотребнадзор ХМАО предупредил туристов о рисках заражения опасными болезнями за рубежом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Роспотребнадзор ХМАО предупредил туристов о рисках заражения опасными болезнях в популярных странах для путешествий. Среди распространенных инфекций — лихорадка Зика в Таиланде, холера и малярия в Индии, лихорадка Денге в Шри-Ланке. Об этом сообщила пресс-служб окружного надзорного ведомства.



«Управление Роспотребнадзора по ХМАО — Югре информирует, что в популярных туристических направлениях есть риски заражения опасными инфекционными заболеваниями. <…> Так, в Индии наблюдается осложнение эпидемиологической обстановки по таким инфекциям как холера, малярия, мелиоидоз, лихорадка Денге, оспа обезьян, в Шри-Ланке — лихорадка Денге, Вьетнам — лихорадка Денге, оспа обезьян, Таиланд — лихорадка Зика, лихорадка Денге, оспа обезьян», — говорится в сообщении.



Перед выездом за рубеж Роспотребнадзор ХМАО рекомендует оценить свое состояние здоровье и проконсультироваться с терапевтом. Также в ведомтсве советуют привиться от гепатита А.



Чтобы обезопасить себя от малярии и лихорадки следует использовать средства, помогающие избежать укусов комаров. Среди них, например, противомоскитные спирали и фумигаторы.