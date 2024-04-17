17 апреля 2024

Роспотребнадзор ХМАО предупредил туристов о рисках заражения опасными болезнями за рубежом

Роспотребнадзор ХМАО предупредил туристов о рисках заражения холерой в Индии
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор ХМАО предупредил туристов о рисках заражения опасными болезнями за рубежом Фото:

Роспотребнадзор ХМАО предупредил туристов о рисках заражения опасными болезнях в популярных странах для путешествий. Среди распространенных инфекций — лихорадка Зика в Таиланде, холера и малярия в Индии, лихорадка Денге в Шри-Ланке. Об этом сообщила пресс-служб окружного надзорного ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по ХМАО — Югре информирует, что в популярных туристических направлениях есть риски заражения опасными инфекционными заболеваниями. <…> Так, в Индии наблюдается осложнение эпидемиологической обстановки по таким инфекциям как холера, малярия, мелиоидоз, лихорадка Денге, оспа обезьян, в Шри-Ланке — лихорадка Денге, Вьетнам — лихорадка Денге, оспа обезьян, Таиланд — лихорадка Зика, лихорадка Денге, оспа обезьян», — говорится в сообщении.

Перед выездом за рубеж Роспотребнадзор ХМАО рекомендует оценить свое состояние здоровье и проконсультироваться с терапевтом. Также в ведомтсве советуют привиться от гепатита А.

Чтобы обезопасить себя от малярии и лихорадки следует использовать средства, помогающие избежать укусов комаров. Среди них, например, противомоскитные спирали и фумигаторы.

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Роспотребнадзор ХМАО предупредил туристов о рисках заражения опасными болезнях в популярных странах для путешествий. Среди распространенных инфекций — лихорадка Зика в Таиланде, холера и малярия в Индии, лихорадка Денге в Шри-Ланке. Об этом сообщила пресс-служб окружного надзорного ведомства. «Управление Роспотребнадзора по ХМАО — Югре информирует, что в популярных туристических направлениях есть риски заражения опасными инфекционными заболеваниями. <…> Так, в Индии наблюдается осложнение эпидемиологической обстановки по таким инфекциям как холера, малярия, мелиоидоз, лихорадка Денге, оспа обезьян, в Шри-Ланке — лихорадка Денге, Вьетнам — лихорадка Денге, оспа обезьян, Таиланд — лихорадка Зика, лихорадка Денге, оспа обезьян», — говорится в сообщении. Перед выездом за рубеж Роспотребнадзор ХМАО рекомендует оценить свое состояние здоровье и проконсультироваться с терапевтом. Также в ведомтсве советуют привиться от гепатита А. Чтобы обезопасить себя от малярии и лихорадки следует использовать средства, помогающие избежать укусов комаров. Среди них, например, противомоскитные спирали и фумигаторы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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